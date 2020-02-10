Вдарить -17: синоптики попередили про погіршення погоди в Дніпрі

У понеділок, 10 лютого, в Дніпрі і області очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують мокрий сніг і хуртовини.

У місті оголосили "жовтий" рівень небезпеки. Про це повідомили на сайті Головного управління служби з надзвичайних ситуацій.

Вдень мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, пориви 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі -12-17 градусів, вдень від -3 до +2. По місту вночі -13-14, вдень 0-2 градусів.

Прогноз погоди РБК-Україна

У вівторок, 11 лютого, в Дніпрі очікується хмарна погода. Мокрий сніг з дощем. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вдень і вночі 0-5 градусів.

12 лютого прогнозують хмарну погоду. Невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі від -3 до +2 градусів, удень 0 +5.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні в понеділок, 10 лютого, різко погіршиться погода. Очікуються сильні пориви вітру, мокрий сніг та хуртовини. При цьому найбільше дістанеться західним регіонам країни.

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