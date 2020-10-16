В Україні оновили зони карантину: де Дніпро та область

У четвер, 15 жовтня, в Україні оновили карантинний розподіл. Дніпропетровська область перейшла до "помаранчевої" зони.

Новий поділ на зони карантину вступить у силу в понеділок, 19 жовтня. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в Telegram.

У "помаранчевії" карантинній зоні опинилися міста Дніпро, Вільногірськ, Кам'янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, Покров, Синельникове та Тернівка. Туди ж переходять Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпровський, Криворізький, Криничанський, Новомосковський, Магдалинівський, Межівський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Петриківський, Петропавлівський, Покровський, П'ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Царичанський, Широківський та Юр'ївський райони Дніпропетровської області.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що десятки міст і регіонів України внесли в "червону" карантинну зону в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з коронавірусів.