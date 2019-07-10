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Увага! Жителям Дніпра відключать світло 11 липня

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11 липня жителі деяких районів Дніпра залишаться без світла.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Nokta

Список адрес, де не буде світла:

Центральний район:

  • вул. Шмідта, 3,

  • пр. Яворницького, 105, 107, 109, 109б, 111а;

Індустріальний район:

  • вул. Висока, 1-59,2-70;

  • вул. Лісозаводська, 1-79,2-84:

  • вул. Літня 2-44;

  • Лісозаводський пров. 2-8,20-22, 1-7-10-18, 24, 9-2;

  • Шахтинська 9-97, 2-52.

Шевченківський район:

  • ж / м Тополя-3,

  • вул. Панікахи, 33;

Новокодакський район:

  • пр. Свободи, 82-106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;

  • пер. Нагорний, 30-42, 37;

  • вул. Максима Дія, 11, 13, 15;

  • вул. Ю. Кондратюка, 16.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі попередили про відключення води 11 липня.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Дніпро
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