Увага! Жителям Дніпра відключать світло 11 липня

11 липня жителі деяких районів Дніпра залишаться без світла.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Nokta

Список адрес, де не буде світла:

Центральний район:

вул. Шмідта, 3,

пр. Яворницького, 105, 107, 109, 109б, 111а;

Індустріальний район:

вул. Висока, 1-59,2-70;

вул. Лісозаводська, 1-79,2-84:

вул. Літня 2-44;

Лісозаводський пров. 2-8,20-22, 1-7-10-18, 24, 9-2;

Шахтинська 9-97, 2-52.

Шевченківський район:

ж / м Тополя-3,

вул. Панікахи, 33;

Новокодакський район:

пр. Свободи, 82-106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;

пер. Нагорний, 30-42, 37;

вул. Максима Дія, 11, 13, 15;

вул. Ю. Кондратюка, 16.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі попередили про відключення води 11 липня.

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