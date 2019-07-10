Увага! Жителям Дніпра відключать світло 11 липня

11 липня жителі деяких районів Дніпра залишаться без світла.
Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Nokta
Список адрес, де не буде світла:
Центральний район:
вул. Шмідта, 3,
пр. Яворницького, 105, 107, 109, 109б, 111а;
Індустріальний район:
вул. Висока, 1-59,2-70;
вул. Лісозаводська, 1-79,2-84:
вул. Літня 2-44;
Лісозаводський пров. 2-8,20-22, 1-7-10-18, 24, 9-2;
Шахтинська 9-97, 2-52.
Шевченківський район:
ж / м Тополя-3,
вул. Панікахи, 33;
Новокодакський район:
пр. Свободи, 82-106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;
пер. Нагорний, 30-42, 37;
вул. Максима Дія, 11, 13, 15;
вул. Ю. Кондратюка, 16.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі попередили про відключення води 11 липня.
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