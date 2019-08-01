Увага! У центрі Дніпра відключать воду на цілий день: список вулиць

У Дніпрі, 1 серпня, з 10:00 до 20:00 відключать воду на кількох вулицях.
Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі, повідомляє КП "Дніпроводоканал".
Відключення води
Днепр Час
Водопостачання не буде за наступними адресами:
вул. Челюскіна, будинки від №1 до №5, від №2 до №12;
вул. Короленка, 1, 2;
вул. Воскресенська, будинки від №20 до №24;
вул. Мечникова, будинки від №4 до №8.
На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Зеленського захотіли підняти тарифи.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram