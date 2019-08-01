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Увага! У центрі Дніпра відключать воду на цілий день: список вулиць

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У Дніпрі, 1 серпня, з 10:00 до 20:00 відключать воду на кількох вулицях.

Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі, повідомляє КП "Дніпроводоканал".

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Відключення води

Відключення води

Днепр Час

Водопостачання не буде за наступними адресами:

  • вул. Челюскіна, будинки від №1 до №5, від №2 до №12;

  • вул. Короленка, 1, 2;

  • вул. Воскресенська, будинки від №20 до №24;

  • вул. Мечникова, будинки від №4 до №8.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ
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