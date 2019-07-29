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Увага! У двох районах Дніпра відключать світло: адреси

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У Дніпрі 30 липня без світла залишаться два райони.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Днепр Час

Список адрес, по яких не буде електрики:

Новокодацький район:

  • пров. Штурманский, 1;

  • вул. Моніторна, 2, 8, 12;

  • ж/м Парус, 8б.

Чечелівський район:

  • сел. Промінь, 1-5, 2-16.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі оголосили штормове попередження.

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