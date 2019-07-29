Увага! У двох районах Дніпра відключать світло: адреси

У Дніпрі 30 липня без світла залишаться два райони.
Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Днепр Час
Список адрес, по яких не буде електрики:
Новокодацький район:
пров. Штурманский, 1;
вул. Моніторна, 2, 8, 12;
ж/м Парус, 8б.
Чечелівський район:
сел. Промінь, 1-5, 2-16.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі оголосили штормове попередження.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся