У Дніпрі 12 липня відключать світло в деяких районах міста.
Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, повідомляє ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Адреси, за якими не буде електроенергії:
Новокодакський район:
вул. Максима Дія 11, 13, 15;
вул. Ю.Кондратюка, 16;
пр. Свободи, 82-106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;
пер. Нагорний, 30-42, 37.
Відключення світла
Подробности
Індустріальний район:
вул. Висока 1-59,2-70;
вул. Лісозаводська 1-79,2-84;
вул. Літня 2-44;
Лісозаводський пров. 2-8,20-22,1-7-10-18,24,9-2;
Шахтинська 9-97,2-52.
Шевченківський район:
ж/м Тополя-3;
вул. Панікахи, 33.
Центральний район:
вул. Шмідта, 3;
пр. Д.Яворницького, 105, 107, 109, 109б, 111а.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у киян з'явився новий постачальник електроенергії.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!