У Дніпрі 12 липня відключать світло в деяких районах міста.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, повідомляє ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Адреси, за якими не буде електроенергії:

Новокодакський район:

вул. Максима Дія 11, 13, 15;

вул. Ю.Кондратюка, 16;

пр. Свободи, 82-106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;

пер. Нагорний, 30-42, 37.

Відключення світла Подробности

Індустріальний район:

вул. Висока 1-59,2-70;

вул. Лісозаводська 1-79,2-84;

вул. Літня 2-44;

Лісозаводський пров. 2-8,20-22,1-7-10-18,24,9-2;

Шахтинська 9-97,2-52.

Шевченківський район:

ж/м Тополя-3;

вул. Панікахи, 33.

Центральний район:

вул. Шмідта, 3;

пр. Д.Яворницького, 105, 107, 109, 109б, 111а.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у киян з'явився новий постачальник електроенергії.

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