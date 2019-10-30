У центрі Дніпра зникло світло: що сталося

На кількох вулицях у Шевченківському районі Дніпра перервалося електропостачання.

Як повідомляє пресслужба "ДТЕК Дніпровські електромережі", проблеми пов'язані з аварійним відключенням розподільної підстанції.

У центрі Дніпра зникло світло Укрінформ

Наразі ведуться відновлювальні роботи.

Через аварію без електропостачання залишилися:

вул. Будівельників;

вул. Володимира Мономаха;

вул. В'ячеслава Липинського;

вул. Європейська;

вул. Князя Володимира Великого;

вул. Коцюбинського;

вул. Крутогорний спуск;

вул. Ламана;

вул. Ливарна;

вул. Магдебурзького права;

вул. Новокримська;

вул. Павла Нірінберга;

вул. Поля;

вул. Різнична;

вул. Січеславська Набережна;

вул. Суворова;

вул. Фабрично-Заводська;

вул. Харківська;

вул. Центральна;

вул. Ширшова;

пл. Успенська;

просп. Богдана Хмельницького;

просп. Дмитра Яворницького.

Раніше OBOZREVATEL писав, що члени Комітету Верховної Ради з енергетики хочуть збільшити податкове навантаження на відновлювану енергетику через майбутній брак коштів для виплат по "зеленим" тарифом.

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