У центрі Дніпра зникло світло: що сталося

На кількох вулицях у Шевченківському районі Дніпра перервалося електропостачання.
Як повідомляє пресслужба "ДТЕК Дніпровські електромережі", проблеми пов'язані з аварійним відключенням розподільної підстанції.
У центрі Дніпра зникло світло
Укрінформ
Наразі ведуться відновлювальні роботи.
Через аварію без електропостачання залишилися:
вул. Будівельників;
вул. Володимира Мономаха;
вул. В'ячеслава Липинського;
вул. Європейська;
вул. Князя Володимира Великого;
вул. Коцюбинського;
вул. Крутогорний спуск;
вул. Ламана;
вул. Ливарна;
вул. Магдебурзького права;
вул. Новокримська;
вул. Павла Нірінберга;
вул. Поля;
вул. Різнична;
вул. Січеславська Набережна;
вул. Суворова;
вул. Фабрично-Заводська;
вул. Харківська;
вул. Центральна;
вул. Ширшова;
пл. Успенська;
просп. Богдана Хмельницького;
просп. Дмитра Яворницького.
Раніше OBOZREVATEL писав, що члени Комітету Верховної Ради з енергетики хочуть збільшити податкове навантаження на відновлювану енергетику через майбутній брак коштів для виплат по "зеленим" тарифом.
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