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30 жовтня • оновлено в 17:38
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У центрі Дніпра зникло світло: що сталося

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На кількох вулицях у Шевченківському районі Дніпра перервалося електропостачання.

Як повідомляє пресслужба "ДТЕК Дніпровські електромережі", проблеми пов'язані з аварійним відключенням розподільної підстанції.

У центрі Дніпра зникло світло

У центрі Дніпра зникло світло

Укрінформ

Наразі ведуться відновлювальні роботи.

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Через аварію без електропостачання залишилися:

  • вул. Будівельників;

  • вул. Володимира Мономаха;

  • вул. В'ячеслава Липинського;

  • вул. Європейська;

  • вул. Князя Володимира Великого;

  • вул. Коцюбинського;

  • вул. Крутогорний спуск;

  • вул. Ламана;

  • вул. Ливарна;

  • вул. Магдебурзького права;

  • вул. Новокримська;

  • вул. Павла Нірінберга;

  • вул. Поля;

  • вул. Різнична;

  • вул. Січеславська Набережна;

  • вул. Суворова;

  • вул. Фабрично-Заводська;

  • вул. Харківська;

  • вул. Центральна;

  • вул. Ширшова;

  • пл. Успенська;

  • просп. Богдана Хмельницького;

  • просп. Дмитра Яворницького.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТЕК Мережі
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