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11 жовтня • оновлено в 17:12
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У центрі Дніпра перекриють рух транспорту: список вулиць

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У День захисника України, 14 жовтня, в зв'язку з проведенням патріотичної ходи в центрі Дніпра буде частково обмежено рух транспорту.

Обмеження триватимуть з 9:30 і до закінчення заходу, повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

14 жовтня обмежать рух транспорту в центрі Дніпра

14 жовтня обмежать рух транспорту в центрі Дніпра

pershyj.com

В цей час тимчасово не можна буде проїхати по маршруту вул. О. Поля, 1 – вул. Старокозацька – вул. Андрія Фабра – вул. Д. Яворницького – вул. Олеся Гончара.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що 6 жовтня під будівлею Дніпропетровської обласної державної адміністрації в Дніпрі пройшла акція протесту проти підписання Україною "формули Штайнмайера". Біля будівлі ОДА зібралися близько 300 людей, які вирішили публічно висловити свою незгоду з діями влади в питанні вирішення конфлікту на Донбасі.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
транспорт
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