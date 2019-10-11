У центрі Дніпра перекриють рух транспорту: список вулиць

У День захисника України, 14 жовтня, в зв'язку з проведенням патріотичної ходи в центрі Дніпра буде частково обмежено рух транспорту.

Обмеження триватимуть з 9:30 і до закінчення заходу, повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

14 жовтня обмежать рух транспорту в центрі Дніпра pershyj.com

В цей час тимчасово не можна буде проїхати по маршруту вул. О. Поля, 1 – вул. Старокозацька – вул. Андрія Фабра – вул. Д. Яворницького – вул. Олеся Гончара.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 6 жовтня під будівлею Дніпропетровської обласної державної адміністрації в Дніпрі пройшла акція протесту проти підписання Україною "формули Штайнмайера". Біля будівлі ОДА зібралися близько 300 людей, які вирішили публічно висловити свою незгоду з діями влади в питанні вирішення конфлікту на Донбасі.

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