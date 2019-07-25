У центрі Дніпра на весь день відключать воду: список адрес

У будинках на кількох центральних вулицях Дніпра буде відключено водопостачання з 10:00 до 18:00 29 липня.
Як повідомляють, в прес-службі комунального підприємства "Дніпроводоканал", відключення пов'язано з невідкладними аварійно-відновлювальними роботами.
tsn.ua
Зокрема, води на буде за наступними адресами:
вул. Харківська, 2, 4;
вул. Магдебурзького права, 1, 2, 3, 3А, 4, 6;
вул. Барикадна, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
пр. Шолом-Алейхема, 3, 4, 4А, 5, 6, 7
пр. Дмитра Яворницького, 40, 42, 44.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що тролейбуси №10 та №12 в Дніпрі змінять маршрут.
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