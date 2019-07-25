У центрі Дніпра на весь день відключать воду: список адрес

У будинках на кількох центральних вулицях Дніпра буде відключено водопостачання з 10:00 до 18:00 29 липня.

Як повідомляють, в прес-службі комунального підприємства "Дніпроводоканал", відключення пов'язано з невідкладними аварійно-відновлювальними роботами.

tsn.ua

Новини Комунальники Дніпра зможуть заходити в квартири без згоди власників

Зокрема, води на буде за наступними адресами:

вул. Харківська, 2, 4;

вул. Магдебурзького права, 1, 2, 3, 3А, 4, 6;

вул. Барикадна, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

пр. Шолом-Алейхема, 3, 4, 4А, 5, 6, 7

пр. Дмитра Яворницького, 40, 42, 44.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що тролейбуси №10 та №12 в Дніпрі змінять маршрут.

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