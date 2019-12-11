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11 грудня • оновлено в 12:25
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Аліна Рашевська

У шести районах Дніпра відключать електрику: названі адреси

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У п'ятницю, 13 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У шести районах Дніпра відключать електрику

У шести районах Дніпра відключать електрику

rta-svyaz.ru

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Синоптики пророкують небезпечну погодну ситуацію в Дніпрі 11 грудня

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район

  • проспект Слобожанський, 19, 21,

  • вулиця Полонської-Василенко, 2, 4

  • вулиця Передова, 681-771, 800

  • вулиця Дмитренка, 1-75, 2-120

  • провулок Дмитренка, 1-3, 2-8

  • провулок Арсенальний, 2-54, 5-85 / 1,2

  • вулиця Моторна, 137-157, 202-204

  • вулиця Поштова 1-21,2-28

Індустріальний район

  • вулиця Висока 1-69,2-70

  • провулок Лісозаводський 9-21, 12-24

  • вулиця Літня 2-44

  • проспект Слобожанський, 113, 115, 117, 119

Самарський район

  • вулиця Арктична, 85-119, 98-132

  • вулиця Пшенична 1-9, 2-14

  • вулиця Героїв Дніпра 75-79, 90

  • вулиця Залізнична 33-55, 54-74

  • вулиця Косогірна 50-92, 77-115

  • вулиця Луцька 2-8, 3-17

  • вулиця Дачна 46-76, 45-67

  • вулиця Чебоксарська 42-74, 51-83

  • вулиця Прохорова 84-100, 89-109, 89, 89а

  • вулиця Андрія Сахарова 78, 78а

Соборний район

  • вулиця І. Акінфієва, 2, 2а, 4, 8, 10, 12а, 12б,

  • площа Соборна, 7, 7а, 7б, 8, 9

Центральний район

  • площа Старомостова, 1

  • вулиця Привокзальна, 4

Новокодацький район

  • вулиця Павла Полуботка 37-55

  • вулиця Щепкіна 35, 39

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася серйозна ДТП з переворотом. В результаті зіткнення Mercedes Sprinter і Toyota серйозно постраждав водій легковика.

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Автор
Аліна Рашевська
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