У шести районах Дніпра відключать електрику: названі адреси

У п'ятницю, 13 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У шести районах Дніпра відключать електрику
rta-svyaz.ru
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район
проспект Слобожанський, 19, 21,
вулиця Полонської-Василенко, 2, 4
вулиця Передова, 681-771, 800
вулиця Дмитренка, 1-75, 2-120
провулок Дмитренка, 1-3, 2-8
провулок Арсенальний, 2-54, 5-85 / 1,2
вулиця Моторна, 137-157, 202-204
вулиця Поштова 1-21,2-28
Індустріальний район
вулиця Висока 1-69,2-70
провулок Лісозаводський 9-21, 12-24
вулиця Літня 2-44
проспект Слобожанський, 113, 115, 117, 119
Самарський район
вулиця Арктична, 85-119, 98-132
вулиця Пшенична 1-9, 2-14
вулиця Героїв Дніпра 75-79, 90
вулиця Залізнична 33-55, 54-74
вулиця Косогірна 50-92, 77-115
вулиця Луцька 2-8, 3-17
вулиця Дачна 46-76, 45-67
вулиця Чебоксарська 42-74, 51-83
вулиця Прохорова 84-100, 89-109, 89, 89а
вулиця Андрія Сахарова 78, 78а
Соборний район
вулиця І. Акінфієва, 2, 2а, 4, 8, 10, 12а, 12б,
площа Соборна, 7, 7а, 7б, 8, 9
Центральний район
площа Старомостова, 1
вулиця Привокзальна, 4
Новокодацький район
вулиця Павла Полуботка 37-55
вулиця Щепкіна 35, 39
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