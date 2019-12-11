У шести районах Дніпра відключать електрику: названі адреси

У п'ятницю, 13 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У шести районах Дніпра відключать електрику rta-svyaz.ru

Новини Синоптики пророкують небезпечну погодну ситуацію в Дніпрі 11 грудня

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район

проспект Слобожанський, 19, 21,

вулиця Полонської-Василенко, 2, 4

вулиця Передова, 681-771, 800

вулиця Дмитренка, 1-75, 2-120

провулок Дмитренка, 1-3, 2-8

провулок Арсенальний, 2-54, 5-85 / 1,2

вулиця Моторна, 137-157, 202-204

вулиця Поштова 1-21,2-28

Індустріальний район

вулиця Висока 1-69,2-70

провулок Лісозаводський 9-21, 12-24

вулиця Літня 2-44

проспект Слобожанський, 113, 115, 117, 119

Самарський район

вулиця Арктична, 85-119, 98-132

вулиця Пшенична 1-9, 2-14

вулиця Героїв Дніпра 75-79, 90

вулиця Залізнична 33-55, 54-74

вулиця Косогірна 50-92, 77-115

вулиця Луцька 2-8, 3-17

вулиця Дачна 46-76, 45-67

вулиця Чебоксарська 42-74, 51-83

вулиця Прохорова 84-100, 89-109, 89, 89а

вулиця Андрія Сахарова 78, 78а

Соборний район

вулиця І. Акінфієва, 2, 2а, 4, 8, 10, 12а, 12б,

площа Соборна, 7, 7а, 7б, 8, 9

Центральний район

площа Старомостова, 1

вулиця Привокзальна, 4

Новокодацький район

вулиця Павла Полуботка 37-55

вулиця Щепкіна 35, 39

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася серйозна ДТП з переворотом. В результаті зіткнення Mercedes Sprinter і Toyota серйозно постраждав водій легковика.

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