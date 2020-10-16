У п'яти районах Дніпра відключать світло: кого торкнеться

У суботу, 17 жовтня, на кількох вулицях Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде з 8:00 до 19:00 за наступними адресами:

Чечелівський район:

вулиця Романа Шухевича, 22, 24;

вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17;

проспект Сергія Нігояна, 7.

Новокодацький район:

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутская, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

вулиця Залізнична, 18, 19;

вулиця Щепкіна, 3 - 15, 6;

проспект Сергія Нігояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42;

провулок Залізничний, 9-15, 12-14;

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

вулиця Юрія Кондратюка, 204 / 2-228, 209-231, 228А, 235-241, 230А-244, 252, 256а;

вулиця Весняна, 1, 4-12;

провулок Неманский, 1-13, 2-24;

провулок Тюменський, 1-31, 2-38;

вулиця Колективна, 1, 2-12, 3-35, 14-42;

провулок Зенітний, 1-15, 2-12;

вулиця Прияружна, 1, 2-6;

вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36;

провулок Курсовий, 1-21, 21а, 4-20 / 2;

вулиця Ватутіна, 49-53а, 58/2, 60, 62, 64;

вулиця 8 Березня, 1а, 1-57, 2-64;

вулиця Олімпійська, 1-15;

провулок 8 Березня, 1-27, 2-22а;

вулиця Рижкова, 25-49, 32-70, 51-115, 72-120;

вулиця Ткаченко, 30-44а;

вулиця Єфрейтора Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66.

Самарський район:

вулиця Сергія Кульчицького, 41-119, 76-106;

вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

вулиця Чаплинська, 218-290, 265-387;

вулиця Молодогвардійська, 22-32, 41.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Майська, 1-9;

вулиця Одеська, 6-104, 105-155;

вулиця Вологодська, 2-12, 5-7;

вулиця Смольська, 1-137, 4-6;

вулиця Холодильна, 4-8;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;

вулиця Волоколамська, 2-24, 3-31;

вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;

вулиця Крилова, 1-17, 4-12;

вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;

вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;

вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226;

провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;

вулиця Тернова, 4а, 5;

вулиця Штормова, 115-213, 120-222;

провулок Штормовий, 4, 5, 10-32, 17-23;

вулиця Чайковського, 103;

вулиця Айвазовського, 1-23, 2-12;

вулиця Волочаївська, 1-7;

вулиця Голубовського, 1-9, 2-10;

вулиця Яна Гуса, 6-82, 9-97;

вулиця Заводська, 1-7, 2-12;

вулиця Портова, 2-4, 18-28, 34-40;

провулок Портовий, 1, 2-4;

вулиця Окружна, 2-4, 5;

провулок Обхідний, 1-7, 4-6;

вулиця Васнецова, 1-11, 2-10;

вулиця Іскри, 1-5, 2-10;

вулиця Миколи Кузьменка, 1-5;

вулиця Мінакова, 3-7, 4-8;

вулиця Новоросійська, 1-9, 2-74;

вулиця Пожежна, 1-33, 2-38;

вулиця Осетинська, 3;

вулиця Проміжна, 2-8;

вулиця Сизранська, 1-19, 4-20;

вулиця Тагільська, 3-41, 4-40;

вулиця Тобольська, 1-19, 2-16;

вулиця Вузлова, 3-19, 8-18;

вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28;

вулиця Чапаєва, 1-13, 4-10;

вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2-9, 1-23.

Соборний район:

вулиця Слов'янська;

вулиця Гайсинська;

провулок Дніпровський, 2-8, 7-9;

вулиця Мандриківська, 316-330.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні оновили карантиннй розподіл. Дніпропетровська область перейшла до "помаранчевої" зони.