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У Павлограді на території школи жінка дала ляпаса чужій дитині. Фото

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У Павлограді Дніпропетровської області на території школи жінка дала ляпаса чужій дитині.

Як зазначила бабуся хлопчика, у дитини залишився слід на щоці, повідомила Олена Бабей на сторінці в Facebook.

"Мама двох дітей на території 19 школи вдарила мого онука по обличчю так, що у дитини залишився слід на щоці. Діти каталися на велосипедах по доріжці навколо стадіону. Весь цей час внук був в полі мого зору. Несподівано на доріжку вискочила дівчинка, і мій онук не встиг зреагувати, і впали разом з дівчинкою. Підбігла мама дівчинки і вдарила мого онука", – написала жінка.

У Павлограді на території школи жінка дала ляпаса чужій дитині. Фото

Facebook Олени Бабей

Бабуся постраждалого хлопчика розповіла, що всю провину невідома жінка переклала на її онука:

"Як бачите, велосипед лежить на доріжці. На жаль, поки заспокоювала онука, не встигла сфотографувати ближче цих жінок. Як бачите, дівчинка йде за мамою і бабусею жива і здорова. До того ж вони обидві рвонули вперед, і не дуже то звертали уваги на свою "потерпілу" дитину", – додала Бабей.

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Велосипед хлопчика

Велосипед хлопчика

Facebook Олени Бабей

Вона підкреслила, що дівчинка зовсім не постраждала:

"Багато хто задає питання: де ж була бабуся? Я стояла трохи вище і спостерігала за онуком. Я бачила, як діти падають. Але добігти не встигла. Мама дівчинки молодше, тому добігла швидше. До того ж коли бігла, відчула гострий біль в коліні, перший час навіть ступити на ногу не могла. Ледве добралася. Але я бачила, як мама схопила на руки свою дитину, а мого онука вдарила по обличчю з розмаху. Вона ймовірно думала, що дитина один, без нагляду, тому можна бити", – написала бабуся хлопчика.

Жінка, яка вдарила чужу дитину

Жінка, яка вдарила чужу дитину

Facebook Олени Бабей

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Небайдужі люди в соцмережах обурилися такою поведінкою жінки:

"Це вже взагалі безлад. Розпускати руки на малюків. Голову б відбила за таке".

"Обурена. Колись була така історія з моєю дитиною. Їй було 7. І 16-річна вдарила її по обличчю. Я поступила також. Зустріла її та дала ляпаса. Вона побігла, привела батька. І ми прекрасно поспілкувалися. І дівчинка отримала мораль ще й від батька. Потрібно просто розмовляти. І порозумітися. Люди йдуть на контакт".

"Тут маму виховувати потрібно, негоже лупити чужих дітей! Потрібно розібратися з дорослими, не варто піднімати руку на чужу дитину! Я б після такого їй би врізала без розглядів!".

"У будь-якій ситуації яка б вона не була, жінка не має право піднімати руку на чужу дитину! Це кримінальний злочин!" – пишуть користувачі.

Скріншот

Скріншот

Facebook Олени Бабей

Скріншот

Скріншот

Facebook Олени Бабей

Скріншот

Скріншот

Facebook Олени Бабей

Скріншот

Скріншот

Facebook Олени Бабей

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі подробиці про зґвалтував внучку збоченця з Дніпропетровщини.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Павлоград жінки
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