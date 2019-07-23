У Павлограді Дніпропетровської області на території школи жінка дала ляпаса чужій дитині.

Як зазначила бабуся хлопчика, у дитини залишився слід на щоці, повідомила Олена Бабей на сторінці в Facebook.

"Мама двох дітей на території 19 школи вдарила мого онука по обличчю так, що у дитини залишився слід на щоці. Діти каталися на велосипедах по доріжці навколо стадіону. Весь цей час внук був в полі мого зору. Несподівано на доріжку вискочила дівчинка, і мій онук не встиг зреагувати, і впали разом з дівчинкою. Підбігла мама дівчинки і вдарила мого онука", – написала жінка.

Facebook Олени Бабей

Бабуся постраждалого хлопчика розповіла, що всю провину невідома жінка переклала на її онука:

"Як бачите, велосипед лежить на доріжці. На жаль, поки заспокоювала онука, не встигла сфотографувати ближче цих жінок. Як бачите, дівчинка йде за мамою і бабусею жива і здорова. До того ж вони обидві рвонули вперед, і не дуже то звертали уваги на свою "потерпілу" дитину", – додала Бабей.

Велосипед хлопчика Facebook Олени Бабей

Вона підкреслила, що дівчинка зовсім не постраждала:

"Багато хто задає питання: де ж була бабуся? Я стояла трохи вище і спостерігала за онуком. Я бачила, як діти падають. Але добігти не встигла. Мама дівчинки молодше, тому добігла швидше. До того ж коли бігла, відчула гострий біль в коліні, перший час навіть ступити на ногу не могла. Ледве добралася. Але я бачила, як мама схопила на руки свою дитину, а мого онука вдарила по обличчю з розмаху. Вона ймовірно думала, що дитина один, без нагляду, тому можна бити", – написала бабуся хлопчика.

Жінка, яка вдарила чужу дитину Facebook Олени Бабей

Небайдужі люди в соцмережах обурилися такою поведінкою жінки:

"Це вже взагалі безлад. Розпускати руки на малюків. Голову б відбила за таке".

"Обурена. Колись була така історія з моєю дитиною. Їй було 7. І 16-річна вдарила її по обличчю. Я поступила також. Зустріла її та дала ляпаса. Вона побігла, привела батька. І ми прекрасно поспілкувалися. І дівчинка отримала мораль ще й від батька. Потрібно просто розмовляти. І порозумітися. Люди йдуть на контакт".

"Тут маму виховувати потрібно, негоже лупити чужих дітей! Потрібно розібратися з дорослими, не варто піднімати руку на чужу дитину! Я б після такого їй би врізала без розглядів!".

"У будь-якій ситуації яка б вона не була, жінка не має право піднімати руку на чужу дитину! Це кримінальний злочин!" – пишуть користувачі.

Скріншот Facebook Олени Бабей

Скріншот Facebook Олени Бабей

Скріншот Facebook Олени Бабей

Скріншот Facebook Олени Бабей

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