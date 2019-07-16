У парку під Дніпром мати забула власну дитину

Увечері 15-го липня в Центральному міському парку Кам'янського виявили блукаючого хлопчика.

У поліцію звернувся охоронець парку, який помітив хлопчика біля атракціонів. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під Дніпром загубилася дитина 1NEWS

6-річний хлопчик розповів, що в парк він приїхав разом з мамою, яка забрала його з садка. Дитина зізнався, що живе на Лівому березі міста, але точної адреси не знає. Разом з поліцейськими він об'їхав три мікрорайону до тих пір, поки не впізнав свій будинок.

Хлопчика повернули бабусі. Як встановили правоохоронці, його мати в той момент перебувала у друзів.

За словами матері, дитина перебувала під наглядом її подруги.

Як вдалося з'ясувати з власних джерел, нетверезу матір знайшли на іншому кінці міста – на вулиці Бесєдова.

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