У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області викрили мережу шахрайських call-центрів.

Зловмисники обманом виманювали у людей гроші, наживаючись на довірливих громадянах. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У Кривому Розі накрили велику мережу банківських аферистів Пресслужба прокуратури Дніпропетровської області

Співробітники п'яти call-центрів дзвонили постраждалим, називаючись представниками служб безпеки банків. Втираючись у довіру, вони отримували дані банківських карт клієнтів і списували їхні гроші на свої рахунки.

Крім того, шахраї створили сайти фіктивних онлайн-магазинів, де розміщували оголошення про продаж неіснуючої цифрової техніки. Після того, як покупець здійснював повну передплату, товар йому ніхто не відправляв.

У Кривому Розі накрили велику мережу банківських аферистів Пресслужба прокуратури Дніпропетровської області

В офісах нелегальних організацій пройшли обшуки. У ході них вилучили 54 системних блоки, 37 ноутбуків, 14 мобільних телефонів, більше 1000 сім-карт, роутери, чорнові записи та понад 122 тисячі грн.

На даний момент триває досудове розслідування справи. Правоохоронці встановлюють коло причетних до злочину осіб та визначають загальну суму нанесеної потерпілим шкоди.

У Кривому Розі накрили велику мережу банківських аферистів Пресслужба прокуратури Дніпропетровської області

У Кривому Розі накрили велику мережу банківських аферистів Пресслужба прокуратури Дніпропетровської області

У Кривому Розі накрили велику мережу банківських аферистів Прес-служба прокуратури Дніпропетровської області

У Кривому Розі накрили велику мережу банківських аферистів Пресслужба прокуратури Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Дніпра чоловік намагався викрасти 16-річну дівчину.