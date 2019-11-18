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18 листопада • оновлено в 12:45
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Світлана Коваленко
Світлана Коваленко

У Кривому Розі безвісти зник підліток: фото і прикмети

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У Кривому Розі Дніпропетровської області безвісти зник пропав Андрій Шабунін 2005 року народження.

Хлопець пішов з дому 15 листопада і не повернувся, повідомляє пресслужба Криворізького відділу поліції.

Зниклий Андрій Шабунін

Зниклий Андрій Шабунін

Криворізький відділ поліції

Зниклому на вигляд 15 років, зріст 173 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, очі карі.

Був одягнений в темну куртку з білими смужками на рукавах, чорні джинси, чорного-білі кросівки.

Прохання повідомити будь-яку інформацію, яка допоможе знайти хлопця, до чергової частини Покровського відділення поліції в Кривому Розі, або зателефонувати за номерами 098-650-02-01 або 102.

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Автор
Світлана Коваленко Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Тег
зникла людина
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