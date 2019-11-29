У Кам'янському офіційно відкрився торговий центр Dmart

Офіційне відкриття нового суперсучасного торгового центру Dmart відбулося о 10 годині ранку 29 листопада в Кам'янському.

Новий торговий об'єкт, який належить бізнесменові Володимиру Дубинському, дав місту сотні робочих місць, а в Кам'янському з'явилося місце для покупок, що нічим не поступається столичним аналогам.

Своїми думками перед офіційним відкриттям поділився Володимир Дубинський:

"Три-чотири роки тому ми чули, що Кам'янське - "депресивне місто". Однак ми бачимо - це змінюється. Місто стає кращим завдяки кожному з нас. Ви знаєте, що завдяки мені, Андрію Белоусову, ентузіастам в місті з'явилися спортивні команди, завдяки меру і області з'явився прекрасний зал СК "Прометей", парк, тепер - торговий центр. я вважаю, що місто Кам'янське – це реально класне місто для інвестування, де влада чує бізнес. Коли ми починали цей проект, я прийшов до Андрія Леонідовича та сказав, що ми хочемо зробити це для міста, і зможемо зробити це самі, без будь-якої підтримки ззовні. Ми пообіцяли, що будемо платити "білі" чесні зарплати і виконали ці соціальні зобов'язання. Сьогодні важливий для міста день, і ми раді, що у нас все вийшло!"

Починаючи з сьомої ранку, бажаючі першими дізнатися, що ж цікавого кам'янчанам запропонує новинка, займали місце в черзі під ТЦ. О 10:00 їх цікавість було задоволена. На першому поверсі відвідувачів зустрічали талісман команди "Прометей" лев Тей і жива скрипкова музика.

Володимир Михайлович подякував кам'янчан, які прийшли на відкриття торгового центру:

"Я дуже вдячний, що ви станете першими, хто зайде в наш магазин, і сподіваюся, що він вам сподобається. Ми постараємося дати вам найкращі ціни, кращу якість і сервіс. Сьогодні наші співробітники дуже переживають, але ми віримо – у нас все вийшло.

В урочистій атмосфері червону стрічку, як символ офіційного відкриття, перерізали власник торгового центру Володимир Дубинський і мер міста Андрій Бєлоусов.

Відкриття Dmart прокоментував мер міста Кам'янське Андрій Бєлоусов:

"Мені дуже приємно бачити в місті бізнес, який не женеться за отриманням якогось моментального прибутку, як це зазвичай буває, а прагне в першу чергу створити комфортні умови для мешканців та покупців, працюючи на перспективу. Dmart – це новий рівень обслуговування, таких магазинів у нас ще не було. Крім цього, це нові робочі місця і просто красиво. Мені як міському голові приємно розуміти, що, якщо до нас приїдуть люди з Києва або з Європи, нам не буде соромно за відсутність звичних там магазинів. Особливо важливо, що магазин передбачив можливість пустити безкоштовні автобуси з лівого берега на правий. Упевнений, жителі це оцінять".

Також Андрій Бєлоусов повідомив, що обов'язково буде відвідувати Dmart і робити тут покупки.

Враженнями про новий магазині поділилися перші відвідувачі.

"Світлий гарний магазин. Дуже приємні і ввічливі продавці. Коли буде менше людей, обов'язково сюди прийду ще раз, щоб подивитися вже все", - поділилася Валентина.

"Дуже все добре. І продукти хороші, і ціни прийнятні. Сподобалося, як все красиво і акуратно складено, оформлено. Люди привітні. Враження найпозитивніші", - відзначили Катя і Карина.

"Все подобається, оформлення на вищому рівні, ціни, в принципі, такі, як і в інших магазинах. Для мене цілком прийнятні", - розповіла Людмила.

Тим часом ознайомлення кам'янчан з новим торговим центром триває. Нагадаємо, що крім продуктового супермаркету Dmart, що розташувався на першому його поверсі, сьогодні офіційно відкрилися магазини одягу для дітей і дорослих на другому поверсі (магазин італійського взуття Antonio Biaggi, одягу Pierre Carlos, Rica Mare, Arber, магазин білизни Esotiq, магазин спортивного одягу " Спортландія "і три магазини з дитячими товарами - Garden Baby, Valeri Tax, Lucas), комплекс унікальних ресторанів і кафе на третьому (New York Street Pizza, Grill Park, Selfie, цілодобова кав'ярня "Шпилька"), і унікальний у всій Україні центр для дітей Dkids.

А о 19.00 відбудеться довгоочікувана подія – перша справжня чорна п'ятниця в місті, в рамках якої можна буде придбати будь-які продукти зі знижкою в чесні 50%.

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