У Філатова пояснили причину подорожчання проїзду в Дніпрі

У Дніпрі з 3 серпня заплановано подорожчання проїзду в електротранспорті. Але поки цю дію відклали через рішення суду.

За словами заступника мера Михайла Лисенка, в місті з'явилася велика кількість нових тролейбусів, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

"У нас було величезне бажання, щоб в місті збільшилася кількість електротранспорту. За останній час в Дніпрі з'явилося більше 50 нових тролейбусів. Також ми додатково придбали трамваї з Німеччини, які скоро вийдуть на маршрути", – розповів Лисенко.

Подорожчання проїзду

Він зазначив, що в КП "Дніпровський електротранспорт" не вистачає працівників:

"У зв'язку з тим, що у нас збільшується кількість електротранспорту, витрата електроенергії стає більше. Також потрібно більше водіїв на маршрути, кондукторів, додаткові лінії, які треба обслуговувати. Тому ми змушені підняти вартість проїзду в електротранспорті", – підкреслив заступник мера.

Михайло Лисенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі скасували подорожчання проїзду в електротранспорті: рішення суду.

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