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3 квітня • оновлено в 10:21
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У Дніпро терміново евакуювали поранених бійців із зони ООС

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У п'ятницю, 3 квітня, в Дніпро евакуювали кілька хворих і травмованих бійців із зони ООС.

Українських захисників доставили в міський військовий госпіталь. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що евакуйованих ретельно перевірять на ознаки коронавірусної інфекції. Ні у кого з бійців пневмонія не була діагностована.

У Дніпро терміново евакуювали поранених бійців із зони ООС

У Дніпро терміново евакуювали поранених бійців із зони ООС

MediaPort

За словами Губи, за три доби четверо дніпрян отримали поранення різного ступеня, всі вони знаходяться у свідомості, один отримав травму.

"Поранені сонечки евакуйовані з району ООС в Харківський військовий клінічний центр. Травмоване сонечко наша "швидка" везе в Дніпро до цивільної лікарні у напрямку евакуації. Ще замовила "швидку" на евакуацію сонечка з травмою ока, наша "швидка" прийняла у військових медиків на кордоні з Донецькою областю, потрібне хірургічне втручання наших фахівців на вищому рівні", – додала радник.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі медсестра обласної клінічної лікарні імені Мечникова покинула будинок заради порятунку важких пацієнтів.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Тетяна Губа
Місце
Україна Дніпро
Тег
ООС
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