У Дніпро приїхав "Ревізор": першою жертвою стала їдальня міськради

У вівторок, 18 лютого, в Дніпро приїхала знімальна група програми "Ревізор".

Їдальня Дніпровської міськради стала першою "жертвою". Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро Час" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, ведуча Юлія Панкова взяла на пробу обід, запросила до себе кухаря, зважила страви, а також перевірила стіл на наявність мікробів.

"Ревізор" в їдальні міськради Дніпра Дніпро Час

"Ревізор" в їдальні міськради Дніпра Дніпро Час

Крім їдальні Дніпровської міськради, "Ревізор" планує перевірити ще 3-4 заклади в місті.

"Ревізор" в їдальні міськради Дніпра Дніпро Час

"Ревізор" в їдальні міськради Дніпра Дніпро Час

Раніше OBOZREVATEL писав, що відома українська ведуча телешоу "Ревізор" Юлія Панкова зіграла весілля.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram