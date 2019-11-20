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20 листопада • оновлено в 17:51
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Софія Ковнір
Софія Ковнір

У Дніпрі з'являться нові комфортні автобуси-гармошки. Фото

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У Дніпрі на популярний маршрут вийдуть нові автобуси MAN підвищеної місткості.

Таке нововведення з'явиться на 88 маршруті. Загальна пасажиромісткість - 162 пасажири, повідомив Іван Васючков, завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

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Нові автобуси в Дніпрі

Нові автобуси в Дніпрі

Facebook Івана Васючкова

"Довжина без малого 17 метрів. Рівень екологічності - Євро-5. Працюють на газу. По Україні пробіг рівно від кордону до Дніпра, привезені з Німеччини", – написав Васючков на своїй сторінці в Facebook.

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Нові автобуси в Дніпрі

Нові автобуси в Дніпрі

Facebook Івана Васючкова

Нові автобуси в Дніпрі

Нові автобуси в Дніпрі

Facebook Івана Васючкова

Нові автобуси в Дніпрі

Нові автобуси в Дніпрі

Facebook Івана Васючкова

Нові автобуси в Дніпрі

Нові автобуси в Дніпрі

Facebook Івана Васючкова

Як повідомляв OBOZREVATEL. на маршрути Дніпра вийшов соціальний автобус надвеликої місткості.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
маршрутка
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