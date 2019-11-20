У Дніпрі з'являться нові комфортні автобуси-гармошки. Фото

У Дніпрі на популярний маршрут вийдуть нові автобуси MAN підвищеної місткості.

Таке нововведення з'явиться на 88 маршруті. Загальна пасажиромісткість - 162 пасажири, повідомив Іван Васючков, завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Нові автобуси в Дніпрі Facebook Івана Васючкова

"Довжина без малого 17 метрів. Рівень екологічності - Євро-5. Працюють на газу. По Україні пробіг рівно від кордону до Дніпра, привезені з Німеччини", – написав Васючков на своїй сторінці в Facebook.

Нові автобуси в Дніпрі Facebook Івана Васючкова

Нові автобуси в Дніпрі Facebook Івана Васючкова

Нові автобуси в Дніпрі Facebook Івана Васючкова

Нові автобуси в Дніпрі Facebook Івана Васючкова

Як повідомляв OBOZREVATEL. на маршрути Дніпра вийшов соціальний автобус надвеликої місткості.

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