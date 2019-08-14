У Дніпрі з'явилися загадкові фігури розстріляних людей: перехожі в подиві

У сквері Героїв в Дніпрі невідомі встановили металеві конструкції у вигляді фігур розстріляних людей.

Будь-які підписи поруч з ними відсутні, передає OBOZREVATEL.

Невідомі встановили в сквері фігури розстріляних людей

За словами перехожих, скульптури з'явилися сьогодні, 14 серпня.

"Коли ми прийшли о 9 годині вони вже стояли тут", - повідомила кореспонденту OBOZREVATEL дівчина, яка працює на території скверу.

Про те, хто встановив фігури, їй невідомо.

На питання про те, який сенс несе інсталяція, опитані перехожі відповісти не змогли.

"Не знаю, що вони означають. Без поняття", - сказав один з городян.

Силуети "завмерли" у звичних всім позах людей, що займаються повсякденними справами

Хтось п'є каву

Хтось присвячує час музиці

Далеко не всі перехожі звертають увагу на мовчазні фігури

Містяни не можуть відповісти, яку думку хотів донести автор скульптур

Якщо придивитися, на фігурах видно отвори від куль

Про те, хто автор і ініціатор установки скульптур поки невідомо.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Новомосковську Дніпропетровської області невідомі розбили меморіал, що зводили в пам'ять місцевому жителю Олександру Мітягіну, який загинув на Донбасі. Вчинок вандалів викликав обурення місцевих жителів.

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