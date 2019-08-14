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У Дніпрі з'явилися загадкові фігури розстріляних людей: перехожі в подиві

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У сквері Героїв в Дніпрі невідомі встановили металеві конструкції у вигляді фігур розстріляних людей.

Будь-які підписи поруч з ними відсутні, передає OBOZREVATEL.

Невідомі встановили в сквері фігури розстріляних людей

Невідомі встановили в сквері фігури розстріляних людей

За словами перехожих, скульптури з'явилися сьогодні, 14 серпня.

"Коли ми прийшли о 9 годині вони вже стояли тут", - повідомила кореспонденту OBOZREVATEL дівчина, яка працює на території скверу.

Про те, хто встановив фігури, їй невідомо.

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На питання про те, який сенс несе інсталяція, опитані перехожі відповісти не змогли.

"Не знаю, що вони означають. Без поняття", - сказав один з городян.

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Якщо придивитися, на фігурах видно отвори від куль

Якщо придивитися, на фігурах видно отвори від куль

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Про те, хто автор і ініціатор установки скульптур поки невідомо.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Новомосковську Дніпропетровської області невідомі розбили меморіал, що зводили в пам'ять місцевому жителю Олександру Мітягіну, який загинув на Донбасі. Вчинок вандалів викликав обурення місцевих жителів.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
місто
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Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
Как по мне это намёк на то как выглядит русский мир, личное мнение основанное на задержание тысяч мирных демонстрантов в Москве и их жестокое избиение полицией. Особенно понравилось видео где омоновец дал по печени и по лицу молодой девушке чтобы не брыкалась и силой потащил в автозак, всем адептам секты русского мира рекомендую ознакомиться.
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