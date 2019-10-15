У Дніпрі знову перекриють Новий міст

Поліція має намір частково обмежити рух транспорту через Новий моста в Дніпрі.

Перекриття планується з 15:00 до 16:00 в середу, 16 жовтня, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі перекриють Новий міст Наше місто

Зокрема, будуть перекриті дві смуги руху в напрямку з правого на лівий берег.

Обмеження пов'язане з необхідністю провести слідчі дії в рамках розслідування смертельного ДТП.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 16 жовтня жителі семи районів залишаться без електрики. Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж

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