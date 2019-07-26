У Дніпрі зникла 88-річна жінка з втратою пам'яті

У Дніпрі розшукують зниклу безвісти Ліфатову Ольгу Григорівну.

Пенсіонерка страждає провалами в пам'яті. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі зникла пенсіонерка колаж

24-го липня 88-річна жінка вийшла з дому в напрямку магазину "Брусничка" на Слобожанському проспекті, після чого рідні втратили з нею зв'язок.

Якщо вам щось відомо про місцезнаходження зниклої жінки, телефонуйте на "102" або по телефону: (093) 429-43-44.

У Дніпрі розшукують зниклу жінку Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі зник молодий військовослужбовець.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!