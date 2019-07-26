Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

У Дніпрі зникла 88-річна жінка з втратою пам'яті

230 Читати матеріал російською

У Дніпрі розшукують зниклу безвісти Ліфатову Ольгу Григорівну.

Пенсіонерка страждає провалами в пам'яті. Про це повідомляє "Інформатор".

Новини
Не повернулася з прогулянки: в Дніпрі шукають 85-річну жінку з розладом пам'яті. фото

У Дніпрі зникла пенсіонерка

У Дніпрі зникла пенсіонерка

колаж

24-го липня 88-річна жінка вийшла з дому в напрямку магазину "Брусничка" на Слобожанському проспекті, після чого рідні втратили з нею зв'язок.

Якщо вам щось відомо про місцезнаходження зниклої жінки, телефонуйте на "102" або по телефону: (093) 429-43-44.

У Дніпрі розшукують зниклу жінку

У Дніпрі розшукують зниклу жінку

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі зник молодий військовослужбовець.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро зникла людина поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel