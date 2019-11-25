У Дніпрі завиють сирени: названі дата і причина

У Дніпрі, 27 листопада, будуть звучати сирени.

Як повідомили в пресслужбі ДніпроОДА, вони будуть імітувати сигнал "Увага всім".

У Дніпрі завиють сирени dnepr.info

Так, сирени зазвучать 27 листопада о 13:55. У Дніпропетровській області одночасно запрацюють 630 гучномовців. Сигнал буде передаватися протягом трьох хвилин.

"Систему оповіщення перевіряють на Дніпропетровщині щороку. Це дуже важливо, адже в разі надзвичайних ситуацій вона сповіщає людей про небезпеку. Тому завжди повинна бути готова до роботи. Почувши сирену, необхідно включити радіо або телевізор, прослухати повідомлення і діяти за інструкцією", – повідомили в управлінні цивільного захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на пішохідному переході жінка збила чоловіка, переїхавши йому руки. Після - зникла з місця події.

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