У Дніпрі запустять тролейбуси на житловий масив Придніпровськ

Міська рада Дніпра у вересні 2020 роки планує запустити нову тролейбусну лінію на житловий масив "Придніпровськ".

Нова гілка повинна з'явитися на День міста – 13 вересня. Про це заявив директор департаменту транспорту Дніпровської міськради Ігор Маковцев в ефірі програми "Васильевский остров" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В рамках будівництва Придніпровської лінії реконструюють дві тягові підстанції. Для цього звузять смуги в районі Набережної Перемоги для того, щоб була можливість прокладки кабелів.

Ігор Маковце Скріншот

"Маршрут в Придніпровськ буде здійснюватися через Південний міст. Гілка буде йти від центру – або Танк (10-й або 12-й тупик ), буде рухатися повністю по Набережній аж до Південного мосту, після чого буде йти вправо під електростанцію і далі на Придніпровськ, об'їжджаючи весь житловий масив. Таким чином жителі 6-ї Перемоги теж отримають електротранспорт, але не з проспекту Героїв, а з Набережної", – підкреслив Ігор Маковцев.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі на проспекті Яворницького на маршрутне таксі №101 впало дерево. У момент інциденту в салоні транспортного засобу знаходилися пасажири.

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