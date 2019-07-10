У Дніпрі запрошують працювати в поліцію: які вимоги

У Дніпрі триває набір в поліцію.
У поліції Дніпропетровської області відкриті 115 вакантних посад, повідомляє Інформатор.
Як відзначили, необхідні люди на посади слідчих і їх помічників, оперуповноважених кримінальної поліції, інспекторів по ювенальній превенції, дільничних офіцерів поліції, поліцейських секторів реагування патрульної поліції, поліцейських конвойної служби, поліцейських з обліку і зберігання речових доказів та озброєння.
Поліція Дніпропетровської області
Днепр Час
Бажаючі взяти участь у конкурсі повинні відповідати загальним вимогам до кандидатів:
громадянство України;
вік від 18 років;
вільне володіння українською мовою;
повна загальна середня освіта (для молодшого складу поліції), вища освіта (для середнього складу поліції) і вища юридична освіта (для кандидатів на посади слідчих);
відсутність офіцерського військового або спеціального звання (для посад молодшого складу поліції).
наявність водійського посвідчення категорії В;
готовність до служби в будь-якому місті України в зв'язку зі службовою необхідністю.
Відбір кандидатів на вакантні посади ГУНП буде складатися з наступних етапів:
тестування на знання законодавчої бази і на загальні здібності і навички;
психологічне тестування особистісних характеристик;
проходження кандидатами військово-лікарської комісії;
перевірка рівня їх фізичної підготовки;
співбесіда з комісією і проведення спеціальної перевірки.
Для участі в конкурсі необхідно заповнити онлайн-анкету та підготувати і особисто здати пакет необхідних документів, прийом яких буде здійснюватися за адресою: м Дніпро, вулиця Троїцька, 20а.
У свою чергу держава гарантує поліцейським:
стабільну заробітну плату;
соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
професійну підготовку за міжнародними стандартами;
підвищення освітнього ступеня вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання;
підготовкп поліцейських і перспективп кар'єрного росту;
безкоштовне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС;
квартира в лізинг для сім'ї поліцейського;
можливість компенсації витрат за оренду житла.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти обстріляли наряд поліції.
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