У Дніпрі запрошують працювати в поліцію: які вимоги

У Дніпрі триває набір в поліцію.

У поліції Дніпропетровської області відкриті 115 вакантних посад, повідомляє Інформатор.

Як відзначили, необхідні люди на посади слідчих і їх помічників, оперуповноважених кримінальної поліції, інспекторів по ювенальній превенції, дільничних офіцерів поліції, поліцейських секторів реагування патрульної поліції, поліцейських конвойної служби, поліцейських з обліку і зберігання речових доказів та озброєння.

Поліція Дніпропетровської області Днепр Час

Бажаючі взяти участь у конкурсі повинні відповідати загальним вимогам до кандидатів:

громадянство України;

вік від 18 років;

вільне володіння українською мовою;

повна загальна середня освіта (для молодшого складу поліції), вища освіта (для середнього складу поліції) і вища юридична освіта (для кандидатів на посади слідчих);

відсутність офіцерського військового або спеціального звання (для посад молодшого складу поліції).

наявність водійського посвідчення категорії В;

готовність до служби в будь-якому місті України в зв'язку зі службовою необхідністю.

Відбір кандидатів на вакантні посади ГУНП буде складатися з наступних етапів:

тестування на знання законодавчої бази і на загальні здібності і навички;

психологічне тестування особистісних характеристик;

проходження кандидатами військово-лікарської комісії;

перевірка рівня їх фізичної підготовки;

співбесіда з комісією і проведення спеціальної перевірки.

Для участі в конкурсі необхідно заповнити онлайн-анкету та підготувати і особисто здати пакет необхідних документів, прийом яких буде здійснюватися за адресою: м Дніпро, вулиця Троїцька, 20а.

У свою чергу держава гарантує поліцейським:

стабільну заробітну плату;

соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

професійну підготовку за міжнародними стандартами;

підвищення освітнього ступеня вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання;

підготовкп поліцейських і перспективп кар'єрного росту;

безкоштовне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС;

квартира в лізинг для сім'ї поліцейського;

можливість компенсації витрат за оренду житла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти обстріляли наряд поліції.

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