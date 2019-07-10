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У Дніпрі запрошують працювати в поліцію: які вимоги

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У Дніпрі триває набір в поліцію.

У поліції Дніпропетровської області відкриті 115 вакантних посад, повідомляє Інформатор.

Як відзначили, необхідні люди на посади слідчих і їх помічників, оперуповноважених кримінальної поліції, інспекторів по ювенальній превенції, дільничних офіцерів поліції, поліцейських секторів реагування патрульної поліції, поліцейських конвойної служби, поліцейських з обліку і зберігання речових доказів та озброєння.

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Поліція Дніпропетровської області

Поліція Дніпропетровської області

Днепр Час

Бажаючі взяти участь у конкурсі повинні відповідати загальним вимогам до кандидатів:

  • громадянство України;

  • вік від 18 років;

  • вільне володіння українською мовою;

  • повна загальна середня освіта (для молодшого складу поліції), вища освіта (для середнього складу поліції) і вища юридична освіта (для кандидатів на посади слідчих);

  • відсутність офіцерського військового або спеціального звання (для посад молодшого складу поліції).

  • наявність водійського посвідчення категорії В;

  • готовність до служби в будь-якому місті України в зв'язку зі службовою необхідністю.

Відбір кандидатів на вакантні посади ГУНП буде складатися з наступних етапів:

  • тестування на знання законодавчої бази і на загальні здібності і навички;

  • психологічне тестування особистісних характеристик;

  • проходження кандидатами військово-лікарської комісії;

  • перевірка рівня їх фізичної підготовки;

  • співбесіда з комісією і проведення спеціальної перевірки.

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Для участі в конкурсі необхідно заповнити онлайн-анкету та підготувати і особисто здати пакет необхідних документів, прийом яких буде здійснюватися за адресою: м Дніпро, вулиця Троїцька, 20а.

У свою чергу держава гарантує поліцейським:

  • стабільну заробітну плату;

  • соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

  • професійну підготовку за міжнародними стандартами;

  • підвищення освітнього ступеня вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання;

  • підготовкп поліцейських і перспективп кар'єрного росту;

  • безкоштовне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС;

  • квартира в лізинг для сім'ї поліцейського;

  • можливість компенсації витрат за оренду житла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти обстріляли наряд поліції.

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Україна Дніпро
Теги
Національна поліція України патрульна поліція поліція Дніпро
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