У Дніпрі зафіксовані дві нові смерті від коронавірусу

Станом на ранок суботи, 19 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 2 488 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 168 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 1 012 осіб. 280 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Шестеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, двоє з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1 476 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 42 летальних випадки COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на ранок 19 вересня в Україні офіційно коронавірусом заразилися 172 712 осіб. Із них 3 240 – за минулу добу.