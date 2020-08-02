У Дніпрі за добу не виявили нових випадків COVID-19
Коронавірус в Дніпрі. ukrinform.ru
Станом на ранок 2 серпня в Дніпрі офіційно зареєстрували 711 випадків COVID-19.
За останню добу в місті не виявили нових випадків інфікування коронавірусом. Згідно з даними департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради, хворобу перемогли 573 людини.
На даний момент на лікуванні перебувають 138 дніпрян. 72 пацієнти отримують його стаціонарно.
З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 14 летальних випадків.
Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ВООЗ продовжила режим надзвичайної ситуації через пандемію COVID-19.
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