У Дніпрі за добу близько сотні людей захворіли на коронавірус

Станом на ранок п'ятниці, 18 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 2 320 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 98 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 884 людини. 274 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Шестеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, двоє з них підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1 436 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 40 летальних випадків COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що коронавірусом в Україні за добу заразилися 3 228 осіб. Померли від хвороби ще 68 пацієнтів, одужали – 1 573.