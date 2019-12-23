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23 грудня • оновлено в 19:07
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У Дніпрі встановили найглибшу ялинку Європи: фото і відео

1.1т
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У Дніпрі дайвери встановили рекордну в Європі підводну ялинку на глибині 40 метрів.

Новорічне дерево прикрасили іграшками і гірляндою, що світиться. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів керівник дніпровських дайверів Андрій Волков (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Професіонали в карнавальних костюмах опустили ялинку на глибину приблизно 12-поверхового будинку на затопленому Новомиколаївському кар'єрі в Дніпропетровській області. Незабаром підводну ялинку піднімуть із дна, щоб не шкодити навколишньому середовищу.

У Дніпрі встановили підводну ялинку

У Дніпрі встановили підводну ялинку

Cкріншот з сюжету ТСН

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Новорічні свята під водою дайвери в Дніпрі відзначають уже 15 років.

У Дніпрі встановили підводну ялинку

У Дніпрі встановили підводну ялинку

Cкріншот із сюжету ТСН

У Дніпрі встановили підводну ялинку

У Дніпрі встановили підводну ялинку

Cкріншот із сюжету ТСН

У Дніпрі встановили підводну ялинку

У Дніпрі встановили підводну ялинку

Cкріншот із сюжету ТСН

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні запрацювали ялинкові базари. Купити новорічну красуню стало ще дорожче. Якщо минулого року ціни були 350-600 грн, то цього – 370-1000 грн.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
Новорічна ялинка
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Каждому своё мы газовую трубу по дну Балтики, они ёлку с гирей и игрушками ... А поскакать вокруг ёлки получилось?
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