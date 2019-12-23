У Дніпрі встановили найглибшу ялинку Європи: фото і відео

У Дніпрі дайвери встановили рекордну в Європі підводну ялинку на глибині 40 метрів.
Новорічне дерево прикрасили іграшками і гірляндою, що світиться. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів керівник дніпровських дайверів Андрій Волков (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Професіонали в карнавальних костюмах опустили ялинку на глибину приблизно 12-поверхового будинку на затопленому Новомиколаївському кар'єрі в Дніпропетровській області. Незабаром підводну ялинку піднімуть із дна, щоб не шкодити навколишньому середовищу.
У Дніпрі встановили підводну ялинку
Cкріншот з сюжету ТСН
Новорічні свята під водою дайвери в Дніпрі відзначають уже 15 років.
У Дніпрі встановили підводну ялинку
Cкріншот із сюжету ТСН
У Дніпрі встановили підводну ялинку
Cкріншот із сюжету ТСН
У Дніпрі встановили підводну ялинку
Cкріншот із сюжету ТСН
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні запрацювали ялинкові базари. Купити новорічну красуню стало ще дорожче. Якщо минулого року ціни були 350-600 грн, то цього – 370-1000 грн.
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