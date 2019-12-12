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12 грудня • оновлено в 09:43
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Карина Бондаренко

У Дніпрі встали тролейбуси чотирьох маршрутів: причина

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Вранці 12 грудня в Дніпрі сталася ДТП на проспекті Гагаріна. У районі "Підстанції" зіштовхнулись тролейбус і легковик.

У зв'язку з цим затримуються тролейбуси маршрутів №16, 21, 19 і "А". Про це OBOZREVATEL повідомив заступник директора КП "Дніпровський електротранспорт" Володимир Сусленков.

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Дніпрян просять врахувати ці зміни при пересуванні по місту.

У Дніпрі встали тролейбуси

У Дніпрі встали тролейбуси

Фото очевидців

Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Дніпра в автомобілі знайшли мертвим водія таксі. Чоловіка більше доби шукали родичі.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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