У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика
У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19. nk-online.tv
Станом на ранок 12 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 546 осіб, двоє з них – за останню добу.
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На даний момент на лікуванні перебувають 64 людини. 34 пацієнти отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Один хворий перебуває у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 482 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кількість хворих на коронавірус в Україні перевалила за 53 тисячі.
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