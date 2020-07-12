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У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Аліна Рашевська
Життя міста
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У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19. nk-online.tv

Станом на ранок 12 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 546 осіб, двоє з них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні перебувають 64 людини. 34 пацієнти отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Один хворий перебуває у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 482 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кількість хворих на коронавірус в Україні перевалила за 53 тисячі.

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