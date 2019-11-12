У Дніпрі відключать воду на весь день: список адрес

У середу, 13 листопада, в декількох будинках на лівому березі в Дніпрі не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням планових ремонтних робіт підприємством ДМЕМ "Обленерго", яка тимчасово припинить електропостачання насосної станції, повідомляють в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води (ілюстрація) News One

З 9:00 і до 17:00 води не буде на проспекті Слобожанський в будинках 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас води.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі, 13 листопада, в декількох районах НЕ буде електрики. Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал