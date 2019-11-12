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12 листопада • оновлено в 15:53
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У Дніпрі відключать воду на весь день: список адрес

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У середу, 13 листопада, в декількох будинках на лівому березі в Дніпрі не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням планових ремонтних робіт підприємством ДМЕМ "Обленерго", яка тимчасово припинить електропостачання насосної станції, повідомляють в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води (ілюстрація)

Відключення води (ілюстрація)

News One

З 9:00 і до 17:00 води не буде на проспекті Слобожанський в будинках 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас води.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі, 13 листопада, в декількох районах НЕ буде електрики. Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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