У Дніпрі відключать воду на цілий день: кого стосується
У Дніпрі відключать воду на цілий день. od.vgorode.ua
У Дніпрі 15 липня буде тимчасово припинена подача води ряду споживачів.
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.
Так, з 10:00 до 17:00 воду відключать на вулиці Шевченка в будинках № 8, 10, 12, 23, 23А, 25, 29.
На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жителі 11-ти вулиць в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра залишилися без газу до кінця липня.
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