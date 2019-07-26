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У Дніпрі відключать світло в трьох районах: назвали дату і адреси

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У Дніпрі 29 липня відключать електропостачання на деяких вулицях міста.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Одесская Жизнь

Список адрес, які залишаться без світла:

Самарський район:

  • вул.Автодорожня 27-31,28-36;

  • вул. Керамічна 17а-21,32-40-38;

  • вул. Відпочинку 80-120,75,91-131;

  • вул. 25 партз'їзду (Князя Костянтина Острозького) 33/2;

  • вул. Романовського 33-57,61-75,36-78-80;

  • вул. Сєвєродонецька 7.

Шевченківський район:

  • ж/м Тополя-2 д. 28, 32-35;

  • вул. Панікахи 36, 36К;

  • вул. Платонова, 3-б, 5, 7К;

  • вул. Тополина, 7а;

  • вул. Паршина, 16-б.

Новокодацький район:

  • вул.Ближня, 31б;

  • вул. Коробова, 26, 8;

  • вул. Набережна Заводська, 91б;

  • вул. Юрія Кондратюка, 1,5 189;

  • вул. Набережна Заводська, 92.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям пояснили вигоду альтернативної енергетики.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ
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