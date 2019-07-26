У Дніпрі відключать світло в трьох районах: назвали дату і адреси

У Дніпрі 29 липня відключать електропостачання на деяких вулицях міста.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одесская Жизнь

Список адрес, які залишаться без світла:

Самарський район:

вул.Автодорожня 27-31,28-36;

вул. Керамічна 17а-21,32-40-38;

вул. Відпочинку 80-120,75,91-131;

вул. 25 партз'їзду (Князя Костянтина Острозького) 33/2;

вул. Романовського 33-57,61-75,36-78-80;

вул. Сєвєродонецька 7.

Шевченківський район:

ж/м Тополя-2 д. 28, 32-35;

вул. Панікахи 36, 36К;

вул. Платонова, 3-б, 5, 7К;

вул. Тополина, 7а;

вул. Паршина, 16-б.

Новокодацький район:

вул.Ближня, 31б;

вул. Коробова, 26, 8;

вул. Набережна Заводська, 91б;

вул. Юрія Кондратюка, 1,5 189;

вул. Набережна Заводська, 92.

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