У Дніпрі відключать світло в трьох районах: назвали дату і адреси

У Дніпрі 29 липня відключать електропостачання на деяких вулицях міста.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одесская Жизнь
Список адрес, які залишаться без світла:
Самарський район:
вул.Автодорожня 27-31,28-36;
вул. Керамічна 17а-21,32-40-38;
вул. Відпочинку 80-120,75,91-131;
вул. 25 партз'їзду (Князя Костянтина Острозького) 33/2;
вул. Романовського 33-57,61-75,36-78-80;
вул. Сєвєродонецька 7.
Шевченківський район:
ж/м Тополя-2 д. 28, 32-35;
вул. Панікахи 36, 36К;
вул. Платонова, 3-б, 5, 7К;
вул. Тополина, 7а;
вул. Паршина, 16-б.
Новокодацький район:
вул.Ближня, 31б;
вул. Коробова, 26, 8;
вул. Набережна Заводська, 91б;
вул. Юрія Кондратюка, 1,5 189;
вул. Набережна Заводська, 92.
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