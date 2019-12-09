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9 грудня • оновлено в 13:17
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Аліна Рашевська

У Дніпрі відчайдушний підліток влаштував небезпечну для життя розвагу: відео

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У Дніпрі помітили хлопця, який вирішив підкорити електроопору і виліз на неї без будь-якої екіпіровки.

Свій героїзм юнак випробовував на безлюдній стоянці. Момент сходження зняли на відео випадкові перехожі і опублікували на популярному Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

Скріншот

Скріншот

Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

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Мотив такого відчайдушного вчинку залишається невідомим. Швидше за все, відточуванням альпіністських навичок юнак займався в повній самоті. Піднявшись до середини конструкції, хлопець озирнувся вниз, після чого змінив напрямок руху в протилежну сторону.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в гуртожитку Дніпра сталася надзвичайна подія. Увечері 8 грудня будівлю охопив густий дим. Всіх студентів відразу ж евакуювали.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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