У Дніпрі трамваї змінять маршрут: подробиці

У Дніпрі трамваї №11 з 9:00 2 грудня до півночі 6 грудня перевозитимуть пасажирів за скороченим маршрутом.

Зміни пов'язані ремонтом трамвайних колій по вул. Будівельників, передає пресслужба Дніпровського міської ради.

У Дніпрі трамваї №11 змінять маршрут Дніпровський електротранспорт

Трамваї перевозитимуть пасажирів від залізничного вокзалу до вул. Енергетичної без заїзду в ДМЗ.

Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" приносить вибачення за тимчасові незручності.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 29 листопада на проспекті Богдана Хмельницького зійшов з рейок трамвай №12. В результаті події ніхто не постраждав.

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