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30 листопада • оновлено в 10:56
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Світлана Коваленко

У Дніпрі трамваї змінять маршрут: подробиці

1.3т
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У Дніпрі трамваї №11 з 9:00 2 грудня до півночі 6 грудня перевозитимуть пасажирів за скороченим маршрутом.

Зміни пов'язані ремонтом трамвайних колій по вул. Будівельників, передає пресслужба Дніпровського міської ради.

У Дніпрі трамваї №11 змінять маршрут

У Дніпрі трамваї №11 змінять маршрут

Дніпровський електротранспорт

Трамваї перевозитимуть пасажирів від залізничного вокзалу до вул. Енергетичної без заїзду в ДМЗ.

Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" приносить вибачення за тимчасові незручності.

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Автор
Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Тег
транспорт
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