У Дніпрі трамваї змінять маршрут: подробиці

У Дніпрі трамваї №11 з 9:00 2 грудня до півночі 6 грудня перевозитимуть пасажирів за скороченим маршрутом.
Зміни пов'язані ремонтом трамвайних колій по вул. Будівельників, передає пресслужба Дніпровського міської ради.
У Дніпрі трамваї №11 змінять маршрут
Дніпровський електротранспорт
Трамваї перевозитимуть пасажирів від залізничного вокзалу до вул. Енергетичної без заїзду в ДМЗ.
Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" приносить вибачення за тимчасові незручності.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 29 листопада на проспекті Богдана Хмельницького зійшов з рейок трамвай №12. В результаті події ніхто не постраждав.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!