У Дніпрі скасують маршрутки через перекриття моста: опублікований список

З 18 липня в Дніпрі зміниться рух громадського транспорту через повне перекриття Центрального мосту.

Деякі маршрутки тимчасово скасують. Про на своїй сторінці в Facebook повідомив глава профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий.

У Дніпрі зміниться схема руху маршруток

Зміни торкнуться таких маршрутів: 21, 21А, 21Б, 22, 23, 35, 38, 43, 45, 45А, 54, 56, 57, 57А, 62, 63, 64, 64Г, 76, 88, 98, 105, 107 , 115, 116, 126, 136.

На час ремонту моста скасують маршрутки №21Б, 45А, 63, 64.

Зміни в напрямку руху:

Зміни руху маршруток в Дніпрі Facebook Михайло Тонконогий

Зміни руху маршруток в Дніпрі Facebook Михайло Тонконогий

Зміни руху маршруток в Дніпрі Facebook Михайло Тонконогий

Зміни руху маршруток в Дніпрі Facebook Михайло Тонконогий

Зміни руху маршруток в Дніпрі Facebook Михайло Тонконогий

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