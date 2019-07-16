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У Дніпрі скасують маршрутки через перекриття моста: опублікований список

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З 18 липня в Дніпрі зміниться рух громадського транспорту через повне перекриття Центрального мосту.

Деякі маршрутки тимчасово скасують. Про на своїй сторінці в Facebook повідомив глава профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий.

У Дніпрі зміниться схема руху маршруток

У Дніпрі зміниться схема руху маршруток

Зміни торкнуться таких маршрутів: 21, 21А, 21Б, 22, 23, 35, 38, 43, 45, 45А, 54, 56, 57, 57А, 62, 63, 64, 64Г, 76, 88, 98, 105, 107 , 115, 116, 126, 136.

На час ремонту моста скасують маршрутки №21Б, 45А, 63, 64.

Зміни в напрямку руху:

Зміни руху маршруток в Дніпрі

Зміни руху маршруток в Дніпрі

Facebook Михайло Тонконогий

Зміни руху маршруток в Дніпрі

Зміни руху маршруток в Дніпрі

Facebook Михайло Тонконогий

Новини
"Міг обвалитися": у Дніпрі повністю перекриють Центральний міст
Зміни руху маршруток в Дніпрі

Зміни руху маршруток в Дніпрі

Facebook Михайло Тонконогий

Новини
"Міг обвалитися": у Дніпрі повністю перекриють Центральний міст
Зміни руху маршруток в Дніпрі

Зміни руху маршруток в Дніпрі

Facebook Михайло Тонконогий

Зміни руху маршруток в Дніпрі

Зміни руху маршруток в Дніпрі

Facebook Михайло Тонконогий

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філатов прокоментував парі із Зеленським. Він повідомив, що ніколи не тримався за свою посаду.

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ремонт і будівництво доріг маршрутка Новий міст у Дніпрі
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