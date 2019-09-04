У Дніпрі раптово подешевшав проїзд у тролейбусі

У Дніпрі проїзд в одному з тролейбусів буде всього за одну гривню.

Як відомо, з 14 вересня планується запустити тролейбус на житловий масив Сонячний. Тому до 14 жовтня городяни зможуть їздити в ньому за низькою ціною, сказано в проекті рішення міського голови.

Проїзд в тролейбусі

Так, на тролейбусному маршруті №14 (вул. Глінки - ж/м Сонячний) хочуть встановити найнижчий тариф на транспортні послуги з перевезення пасажирів і багажу.

Згідно з проектом рішення, з 14 вересня по 14 жовтня проїзд в тролейбусі становитиме одну гривню.

Тепер проект рішення повинен підписати міський голова Дніпра Борис Філатов.

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