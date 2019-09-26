У Дніпрі п'ять районів залишаться без світла: кого стосується

У Дніпрі 27 вересня в шести районах відключать електрику.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світ 27 вересня RZN.info

Світла не буде за наступними адресами:

Індустріальний район:

пр-т Миру, 77 - 81, 83 - 87, 89 - 91, 93, 95 - 95а, 200 - 200а.

Самарський район:

вул. Молодогвардійська, 1, ПрАТ "ДКХК";

вул. Молодогвардійська, 32д, ТОВ "Магрок",

вул. Малиновського, 140, "Іст Болт Україна";

вул. Малиновського, 140, ТОВ "УСПОТ ЛТД";

вул. Малиновського, 124, ТОВ "Синтез-С";

вул. Малиновського, 130, ТОВ "Біллар";

вул. Молодогвардійська, 32, ПП Кочура Р. М .;

вул. Шереметьєвська, 2 - 46, 1 - 59;

пров. Дідевича, 1 - 11;

вул. Омеляновича-Павленка, 1 - 59, 2 - 52;

вул. Виговського, 1а - 33, 45.

Соборний район:

вул. Писаржевського, 6 - 14.

Новокодацький район:

вул. Шодуарівська, 1, 3, 5, 7;

вул. Коробова, 1, 2д;

вул. Савкіна, 6.

Чечелівський район:

туп. Шкільний, 1 - 7, 2 - 72;

вул. Ставропільська, 2 - 46, 3 - 63;

вул. Тупикова, 2 - 16, 1, 3, 5;

пр. Металургів, 1 - 99;

вул. Параджанова, 29 - 31.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі кілька вулиць залишаться без газу. З 23 вересня по 1 жовтня відключать газ на кількох вулицях. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт в системі газопостачання.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!