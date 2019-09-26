У Дніпрі п'ять районів залишаться без світла: кого стосується

У Дніпрі 27 вересня в шести районах відключать електрику.
Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світ 27 вересня
RZN.info
Світла не буде за наступними адресами:
Індустріальний район:
пр-т Миру, 77 - 81, 83 - 87, 89 - 91, 93, 95 - 95а, 200 - 200а.
Самарський район:
вул. Молодогвардійська, 1, ПрАТ "ДКХК";
вул. Молодогвардійська, 32д, ТОВ "Магрок",
вул. Малиновського, 140, "Іст Болт Україна";
вул. Малиновського, 140, ТОВ "УСПОТ ЛТД";
вул. Малиновського, 124, ТОВ "Синтез-С";
вул. Малиновського, 130, ТОВ "Біллар";
вул. Молодогвардійська, 32, ПП Кочура Р. М .;
вул. Шереметьєвська, 2 - 46, 1 - 59;
пров. Дідевича, 1 - 11;
вул. Омеляновича-Павленка, 1 - 59, 2 - 52;
вул. Виговського, 1а - 33, 45.
Соборний район:
вул. Писаржевського, 6 - 14.
Новокодацький район:
вул. Шодуарівська, 1, 3, 5, 7;
вул. Коробова, 1, 2д;
вул. Савкіна, 6.
Чечелівський район:
туп. Шкільний, 1 - 7, 2 - 72;
вул. Ставропільська, 2 - 46, 3 - 63;
вул. Тупикова, 2 - 16, 1, 3, 5;
пр. Металургів, 1 - 99;
вул. Параджанова, 29 - 31.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі кілька вулиць залишаться без газу. З 23 вересня по 1 жовтня відключать газ на кількох вулицях. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт в системі газопостачання.
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