У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У четвер, 26 березня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
cripo.com.ua
Світло відключать за такими адресами:
Новокодацький район:
вул. Нарвская, 52 - 166, 53 - 167;
пер. Стрілецький, 2 - 10, 7 - 13;
пер. Оксамитовий, 1 - 9, 2 - 22;
вул. Доблесна, 61 - 89, 36, 46, 46а, 48, 50, 52, 80 - 106;
пер. Ревіна, 2 - 4;
вул. Щепкіна, 10а, 10б, 10 - 14, 17, 19;
вул. Романа Шухевича, 22, 24;
пр. Нігоян Сергій Гагікович, 7, 7б;
вул. Каменська, 30, 32, 34.
Самарський район:
вул. Памірська, 10 - 22, 11;
вул. Олександрійська, 22;
вул. Аграрна, 46;
вул. Роксолани, 3;
вул. Зоопарковая, 2 - 72, 1 - 63;
вул. Таджицька, 17 - 59, 10 - 242;
вул. Сердюкова, 1 - 67, 2 - 76;
вул. Оранжерейна, 16 - 58, 29 - 97;
вул. Романовського, 11, 3, 5, 59, 33/2, 2 - 6;
вул. Бестужева, 46 - 52, 41 - 49, 51 -65, 54 - 60, 67 - 71;
вул. Костянтина Острозького, 42 - 68, 43 - 61;
вул. Антарктична, 1 - 139, 2 - 162;
вул. Пшенична, 1 - 15, 2 - 26;
вул. Дачна, 2 - 114, 1 - 91;
вул. Героїв Дніпра, 1 - 79, 2 - 90;
вул. Залізнична, 33, 74;
вул. Косогірному, 2 - 92, 7 - 13, 77 - 115;
вул. Прохорова, 2-100, 1-109;
вул. Луцька, 2 - 8, 3 - 17;
вул. Чебоксарська, 42 - 74, 51 - 83;
вул. Псковська, 1 - 69, 2 - 68;
вул. Сахарова, 3 - 73, 2 - 74;
вул. Цельноградская, 1 - 31, 2 - 14;
вул. Тимошенко, 1, 5 - 15, 2 - 16;
вул. Солнячногорская, 4 - 42, 1 - 109;
вул. Адлерская, 1 - 17, 2 - 20;
вул. В'єтнамська, 1 - 137, 2 - 74;
вул. Календарна, 2 - 54, 1 - 81;
вул. Прорізна, 2 - 78, 3 - 51;
вул. Серебрякова, 4 - 16, 1 - 13;
вул. Туркменська, 2 - 16, 11;
вул. Відпочинку, 5 - 27, 4 - 24;
вул. Марійська, 2 - 18, 5 - 11;
пер. Марійський, 1 - 9, 12 - 14, 6;
вул. Сонячна, 15, 2 - 10, 12, 13, 15;
вул. Естафетна, 1 - 33, 4 - 24;
пер. Дачний, 2 - 10, 1 - 15;
вул. Активістів, 3, 11, 15, 11а;
вул. Богородицька, 45, 77, 84, 86, 88, 38, 78, 42, 40, 6, 2, 117;
вул. Олешківська, 2, 26, 12, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 78, 90, 94, 72, 98;
вул. Таврійська;
пер. Ягідний, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;
вул. Грушевського;
вул. Адлерская, 29 - 47, 32;
вул. Чебоксарська, 1 - 49, 4 - 40.
Шевченківський район:
Театральний бульвар.
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