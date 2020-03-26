У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У четвер, 26 березня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла cripo.com.ua

Світло відключать за такими адресами:

Новокодацький район:

вул. Нарвская, 52 - 166, 53 - 167;

пер. Стрілецький, 2 - 10, 7 - 13;

пер. Оксамитовий, 1 - 9, 2 - 22;

вул. Доблесна, 61 - 89, 36, 46, 46а, 48, 50, 52, 80 - 106;

пер. Ревіна, 2 - 4;

вул. Щепкіна, 10а, 10б, 10 - 14, 17, 19;

вул. Романа Шухевича, 22, 24;

пр. Нігоян Сергій Гагікович, 7, 7б;

вул. Каменська, 30, 32, 34.

Самарський район:

вул. Памірська, 10 - 22, 11;

вул. Олександрійська, 22;

вул. Аграрна, 46;

вул. Роксолани, 3;

вул. Зоопарковая, 2 - 72, 1 - 63;

вул. Таджицька, 17 - 59, 10 - 242;

вул. Сердюкова, 1 - 67, 2 - 76;

вул. Оранжерейна, 16 - 58, 29 - 97;

вул. Романовського, 11, 3, 5, 59, 33/2, 2 - 6;

вул. Бестужева, 46 - 52, 41 - 49, 51 -65, 54 - 60, 67 - 71;

вул. Костянтина Острозького, 42 - 68, 43 - 61;

вул. Антарктична, 1 - 139, 2 - 162;

вул. Пшенична, 1 - 15, 2 - 26;

вул. Дачна, 2 - 114, 1 - 91;

вул. Героїв Дніпра, 1 - 79, 2 - 90;

вул. Залізнична, 33, 74;

вул. Косогірному, 2 - 92, 7 - 13, 77 - 115;

вул. Прохорова, 2-100, 1-109;

вул. Луцька, 2 - 8, 3 - 17;

вул. Чебоксарська, 42 - 74, 51 - 83;

вул. Псковська, 1 - 69, 2 - 68;

вул. Сахарова, 3 - 73, 2 - 74;

вул. Цельноградская, 1 - 31, 2 - 14;

вул. Тимошенко, 1, 5 - 15, 2 - 16;

вул. Солнячногорская, 4 - 42, 1 - 109;

вул. Адлерская, 1 - 17, 2 - 20;

вул. В'єтнамська, 1 - 137, 2 - 74;

вул. Календарна, 2 - 54, 1 - 81;

вул. Прорізна, 2 - 78, 3 - 51;

вул. Серебрякова, 4 - 16, 1 - 13;

вул. Туркменська, 2 - 16, 11;

вул. Відпочинку, 5 - 27, 4 - 24;

вул. Марійська, 2 - 18, 5 - 11;

пер. Марійський, 1 - 9, 12 - 14, 6;

вул. Сонячна, 15, 2 - 10, 12, 13, 15;

вул. Естафетна, 1 - 33, 4 - 24;

пер. Дачний, 2 - 10, 1 - 15;

вул. Активістів, 3, 11, 15, 11а;

вул. Богородицька, 45, 77, 84, 86, 88, 38, 78, 42, 40, 6, 2, 117;

вул. Олешківська, 2, 26, 12, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 78, 90, 94, 72, 98;

вул. Таврійська;

пер. Ягідний, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;

вул. Грушевського;

вул. Адлерская, 29 - 47, 32;

вул. Чебоксарська, 1 - 49, 4 - 40.

Шевченківський район:

Театральний бульвар.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській області зафіксували ще один випадок захворювання коронавірусом. Лабораторні дослідження показали позитивний тест на COVID-19 у жителя Кривого Рогу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!