У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У п'ятницю, 21 лютого, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одесская жизнь
Світла не буде за такими адресами:
Шевченківський район:
вул. Д. Марковича, 1-23, 2-20;
вул. Празької весни;
вул. Смарагдова, 6;
вул. Луговська, 208;
вул. Майбороди, 3-23, 2-24;
пров. Шкільний, 1, 16, 4, 6;
вул. Саперна, 116-120; 94-98;
тупий. Ростовський, 1;
вул. А. Кониского, 78-154, 107-193;
вул. Куп'янська, 2-54, 5-47;
вул. Заміська, 7-47, 6-88;
вул. С. Петлюри, 2-4, 1-7;
вул. Дегтярьова, 20-36;
вул. Курганівська, 31-49.
Соборний район:
вул. Набережна Перемоги, 110А, 116, 118 к.3 (п. 1, 2, 3), к.5 (п. 1, 2); к. 6 (п. 1, 2, 3, 4); 118 к. 1 (п. 1, 2, 3, 4, 5); к. 2 (п. 1, 2, 3, 4, 5);
вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 1А, 6А;
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Луговська, 1-101, 2-110;
вул. Новозаводська, 103;
вул. Каруни, 93, 95.
Новокодацький район:
вул. Старий шлях, 79-83, 89-227, 128-200;
вул. Берегова, 1-7, 2-16;
вул. Звивиста, 2-36;
вул. Заборінская, 3-11, 6-10А;
вул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;
вул. Ювілейна, 12;
вул. Гірська, 1-19, 2-10.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі чоловік прийшов додому до колишньої дружини, намагався вибити двері і влаштував вибух невідомого пристрою в під'їзді.
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