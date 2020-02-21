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21 лютого • оновлено в 08:40
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Карина Бондаренко

У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

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У п'ятницю, 21 лютого, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Одесская жизнь

Світла не буде за такими адресами:

Шевченківський район:

  • вул. Д. Марковича, 1-23, 2-20;

  • вул. Празької весни;

  • вул. Смарагдова, 6;

  • вул. Луговська, 208;

  • вул. Майбороди, 3-23, 2-24;

  • пров. Шкільний, 1, 16, 4, 6;

  • вул. Саперна, 116-120; 94-98;

  • тупий. Ростовський, 1;

  • вул. А. Кониского, 78-154, 107-193;

  • вул. Куп'янська, 2-54, 5-47;

  • вул. Заміська, 7-47, 6-88;

  • вул. С. Петлюри, 2-4, 1-7;

  • вул. Дегтярьова, 20-36;

  • вул. Курганівська, 31-49.

Соборний район:

  • вул. Набережна Перемоги, 110А, 116, 118 к.3 (п. 1, 2, 3), к.5 (п. 1, 2); к. 6 (п. 1, 2, 3, 4); 118 к. 1 (п. 1, 2, 3, 4, 5); к. 2 (п. 1, 2, 3, 4, 5);

  • вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 1А, 6А;

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Луговська, 1-101, 2-110;

  • вул. Новозаводська, 103;

  • вул. Каруни, 93, 95.

Новокодацький район:

  • вул. Старий шлях, 79-83, 89-227, 128-200;

  • вул. Берегова, 1-7, 2-16;

  • вул. Звивиста, 2-36;

  • вул. Заборінская, 3-11, 6-10А;

  • вул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;

  • вул. Ювілейна, 12;

  • вул. Гірська, 1-19, 2-10.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі чоловік прийшов додому до колишньої дружини, намагався вибити двері і влаштував вибух невідомого пристрою в під'їзді.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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