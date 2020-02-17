У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 17 лютого, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла 34 Канал

Світла не буде за наступними адресами:

Чечелівський район:

Вул. Васильківська, 1 - 17, 2 - 16;

Вул. Аптекарська балка, 139 - 129а, 141, 123 - 131, 92 - 118, 91 - 121;

Перв. Токарний, 1 - 47, 2 - 16.

Шевченківський район:

Вул. Європейська, 7, 10;

Вул. Плеханова, 7;

Вул. Генерала Пушкіна, 26, 34, 36, 38, 38а, 85, 89 - 91, 103;

Вул. Мессарош, 44 - 88, 35 - 79;

Запорізьке шосе, 38.

Соборний район:

Севастопольський парк;

Вул. Чернишевського, 1, 1а, 1б, 1г;

Вул. Героїв Крут;

Пер. Літній, 2а, 6а, 18, 34, 36, 7;

Вул. Сімферопольська, 53 - 61;

Пер. Кіпарисний;

Спуск Балашовський, 2 - 26, 3 - 25.

Самарський район:

Вул. Вільногірська, 17а - 71, 20 - 62;

Вул. Довженка, 48;

Вул. Орлина;

Вул. Королева, 45 - 123, 40 - 60.

Новокодацький район:

Вул. Грузинівська, 38;

Пер. Нагорний, 1 - 43, 2 - 28, 46, 50;

Вул. Барвінок, 1, 26 - 64;

Вул. Елагинских, 1 - 7, 2 - 4;

Вул. Підпільна, 3 - 15, 2 - 12;

Вул. Семена Бардадіма, 7 - 31, 8 - 58;

Вул. Гафурова, 2а, 4 - 12;

Вул. Дороніна, 1 - 13, 2 - 14;

Вул. Набережна заводська, 53.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на перехресті Слобожанського проспекту з вулицею Воронезькою Audi, "тікаючи" від поліції, збив трьох пішоходів. Одна людина загинула, двох постраждалих, в тому числі і дитину, у важкому стані забрала швидка допомога.

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