У Дніпрі продовжують капітальні ремонти лікувальних закладів

У Дніпрі триває капітальний ремонт у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №4 (вул. Ламана, 4). Нині роботи перебувають на завершальній стадії. Облаштовують ґанок, утеплено та оздоблено фасад, зроблено пандус і сходи з утепленням, автоматичні двері, ліфт та реєстратура для більш зручного доступу маломобільних груп людей. Також ремонтують санвузли, які будуть обладнані для людей з інвалідністю.

"Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 – один із дев'яти об’єктів у нашому місті, де відбувається реновація. Наші лікарі мають попит за кордоном, і до них приїздять вчитися. Завжди було шкода, що такі "діаманти" мають "радянську обкладинку". Після закінчення робіт із вхідної групи та першого поверху проводитимемо ремонти й на інших поверхах. Люди в таких лікувальних закладах почуватимуться комфортно, як у європейських або приватних клініках", – розповів головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Антон Андрієнко.

Зі свого боку, генеральна директорка Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №4 Антоніна Думенко згадує, що за 35 років її роботи в цьому закладі не робився капітальний ремонт.

"У нас протікав дах, промерзали кутки, виникала пліснява. Нині ці проблеми ліквідуються. Нам пощастило, що ми потрапили до проєкту міської влади з капітального ремонту нашого закладу. Тепер пацієнти та лікарі почуватимуться затишно й комфортно. Бо багато десятиліть люди з обмеженими можливостями не мали змоги потрапити на приймання. Тому що не було пандусу, ліфту. В таких умовах труднощі виникали і у лікарів. За потреби надання екстреної допомоги пацієнтів до швидкої доводилось доносити на руках", –додала Антоніна Думенко.

Представник підрядної організації Євген Єременко розповів, що роботи вже на завершальному етапі: "Нині замінено пандус і сходи за новими державними будівельними вимогами з утепленням. Замість вузьких вхідних дверей зроблено автоматичні. Також буде облаштоване місце для візочків, роздягальні. Ми переоблаштовуємо і реєстратуру, яка буде більш зручною для людей з інвалідністю. Так само буде замінено ліфт, вбиральню. Вже завершено роботи з дахом і заміною вітражних вікон на першому поверсі. Паралельно виконується благоустрій території навколо будівлі".

Окрім того, заміна вітражних вікон на першому поверсі дасть можливість економити закладу кошти за оплату комунальних послуг.