У Дніпрі приведуть в порядок зелені зони: хто за це буде відповідати

Департамент парків та рекреації міської ради Дніпра буде відповідати за розвиток і контроль зеленого господарства.

Таке рішення прийняли депутати під час сесії міськради, повідомляє OBOZREVATEL з місця події.

Парк в Дніпрі 056

Так, вперше в місті затвердять перелік об'єктів благоустрою зелених господарств:

"Об'єкти зеленого господарства включають в себе парки, сквери, зелені зони і т.д. До цього переліку вже увійшли 204 зелені зони, але ми плануємо ще розширити цей список", – розповів Максим Музика, директор департаменту парків та рекреації.

Максим Музика, директор департаменту парків та рекреації

Крім цього, мерія затвердила порядок обліку об'єктів благоустрою зеленого господарства. Тому дніпряни зможуть самостійно ініціювати закріплення за певними ділянками статусу зелених зон.

"На даний момент у нас не вистачає зелених зон. Згідно з нормативами, має бути 1500 га в місті. Тепер всі існуючі зелені зони пройдуть паспортизацію та інвентаризацію. Думаю, що в перебігу декількох років ми все це зробимо", – зазначив Музика.

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Також він додав, що всі зелені зони повинні перейти на балансоутримувача. Зараз з 204-х зон всього 50 мають балансоутримувачаа, всі інші - без господарів, а відповідальність за це несе Дніпровська міська рада.

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