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26 лютого • оновлено в 15:18
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Софія Ковнір

У Дніпрі попередили про масове відключення світла: адреси

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У четвер, 27 лютого, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

MRPL.CITY

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • вул. Заміська, 7-47,6-88;

  • вул. Петлюри, 2-4,1-7;

  • вул. Дегтярьова, 20-36;

  • вул. Курганівська, 31-49;

  • вул. Кониського, 78-154,107-193;

  • вул. Куп'янська, 2-54,5-47.

  • просп. Гагаріна, 76-84, 74а, 76Д;

  • вул. Одоєвського, 13а, 15;

  • вул. Болгарська, 1, 1д, 20;

  • ул. Миколаївська, 18, 21, 26, 25.

Новокодацький район:

  • вул. Виборзька, 5, 7а, 8, 9-19, 10-14;

  • вул. Камчатська, 35-39;

  • вул. Нестерова, 7-19, 14-18;

  • вул. Гомельська, 19, 26;

  • вул. Орловська, 11/2;

  • вул. Алтайська, 6а, 14-28, 17-33;

  • пров. Альпійський, 1;

  • пр. Івана Мазепи, 33, 35, 37;

  • вул. Кутузова, 1, 3, 5, 7;

  • вул. Авіаційна, 8, 10, 12;

  • вул. Караваєва, 46-52.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вчені в Європі почали створювати їжу з повітря, води і електрики. Компанія Solar Food в Фінляндії повідомила про готовність почати серійне виробництво штучного протеїну в 2022 році. За 10 років автори хочуть зробити продукт більш доступним, ніж соя.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
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