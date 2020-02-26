У Дніпрі попередили про масове відключення світла: адреси

У четвер, 27 лютого, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла MRPL.CITY

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вул. Заміська, 7-47,6-88;

вул. Петлюри, 2-4,1-7;

вул. Дегтярьова, 20-36;

вул. Курганівська, 31-49;

вул. Кониського, 78-154,107-193;

вул. Куп'янська, 2-54,5-47.

просп. Гагаріна, 76-84, 74а, 76Д;

вул. Одоєвського, 13а, 15;

вул. Болгарська, 1, 1д, 20;

ул. Миколаївська, 18, 21, 26, 25.

Новокодацький район:

вул. Виборзька, 5, 7а, 8, 9-19, 10-14;

вул. Камчатська, 35-39;

вул. Нестерова, 7-19, 14-18;

вул. Гомельська, 19, 26;

вул. Орловська, 11/2;

вул. Алтайська, 6а, 14-28, 17-33;

пров. Альпійський, 1;

пр. Івана Мазепи, 33, 35, 37;

вул. Кутузова, 1, 3, 5, 7;

вул. Авіаційна, 8, 10, 12;

вул. Караваєва, 46-52.

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