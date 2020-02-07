У Дніпрі попередили про масове відключення світла: адреси

У п'ятницю, 7 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла MRPL.CITY

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

вул. Активістів, 3, 11, 11а, 15;

вул. Богородицька, 45, 77, 84, 86, 88, 38, 78, 42, 40, 60, 2;

вул. Олешківська, 2, 26, 12, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 7, 8, 90, 94, 72;

вул. Таврійська;

вул. Грушевського;

пров. Ягідний, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;

вул. Литвищенко, 89/1 - 47, 122, 138 - 70;

вул. Владивостокська, 1 - 5, 4 - 10, 14 - 32, 13 - 33;

вул. Пати, 49, 49а;

вул. Щоглова, 87, 59-81, 76/2 - 96, 100 - 146, 83 - 127а, 98;

пров. Туполєва, 2 - 28, 1 - 23;

пров. Порічковий, 2 - 20;

вул. Гайова, 17 - 33, 14 - 24, 2 - 12, 13 - 1;

вул. Гвая, 74 - 114, 79 - 127;

вул. Дитинства, 66 - 128, 133 - 71/2;

вул. Бехтерева, 1, 4, 55а, 55б.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Брацлавська, 1 - 13, 2 - 14;

вул. Українки, 1 - 25, 2 - 26;

вул. Лаврова, 3 - 7, 2 - 10;

вул. Маріупольська, 3;

вул. Парашутна, 1/2;

вул. Проскурівська, 1 - 19, 2 - 18;

пров. Проскуровський, 1 - 5;

вул. Радистів, 7 - 21;

вул. Світла, 1 - 23, 2 - 26;

пров. Наскрізний, 3;

вул. Трамвайна, 12 - 28.

Центральний район:

вул. Виконкомівська, 38 - 76, 49 - 95;

вул. Бородінська, 4 - 6;

пров. Виконкомівський, 2 - 4, 3 - 9.

Шевченківський район:

пр. Героїв, 11, 11а, 11б, 11к, 13, 13л, 15, 17, 17а;

вул. Дорошенко, 6, 8.

Соборний район:

пр. Яворницького, 14, 16, 20;

вул. Набережна Перемоги, 51, 51а, 72, 76, 78, 78а, 80, 82.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 7 лютого, Україну накриють снігопади і вдарять морози до мінус десяти градусів. Найхолодніше буде в східних регіонах країни.

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