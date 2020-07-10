У Дніпрі співробітники патрульної поліції за день запобігли відразу двом спробам суїциду.

Так, 9 липня близько 17:00 надійшло повідомлення від 48-річної жінки про те, що її побив син і тепер він загрожує насильством всій сім'ї, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце події відразу ж прибули патрульні. Прямуючи в квартиру, вони побачили, як через балкон на 11 поверсі будинку переліз невідомий і готується стрибнути вниз.

Співробітники поліції миттєво побігли на поверх. Вони вчасно встигли схопити чоловіка і витягнути його звідти.

Як виявилося, син заявниці в стані алкогольного сп'яніння намагався накласти на себе руки. Судячи зі слідів порізів на руках, 20-річний хлопець неодноразово хотів накласти на себе руки. Йому викликали швидку допомогу.

У Дніпрі поліція запобігла відразу двом спробам самогубства. Фото пресслужби Патрульної поліції Дніпропетровської області

Також в той же день в поліцію зателефонувала мешканка вулиці Берегової і повідомила, що її колишній чоловік прийшов до неї, влаштував сварку і погрожує самогубством.

Патрульні прибули на місце події і виявили на горищі будинку колишнього чоловіка заявниці. Він повідомив, що у нього в роті та руці леза, і він вже намагався накласти на себе руки.

В кінцевому підсумку поліцейські поговорили з громадянином і вмовили його зійти вниз. Чоловікові викликали швидку допомогу і супроводили до лікарні.

У Дніпрі поліція запобігла відразу двом спробам самогубства. Фото пресслужби Патрульної поліції Дніпропетровської області

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