У Дніпрі почали будівництво нового мосту: коли відкриють переправу

У Дніпрі почали будівництво нового мосту. Інформатор
На житловому масиві Ігрень в Дніпрі стартували роботи зі спорудження нового понтонного мосту через річку Шиянку.
Він розташується поруч зі старою пішохідною переправою, яка почала йти під воду. Про це повідомляє Інформатор.
На даний момент з одного боку річки фундамент для конструкції вже готовий. На протилежному березі для цього підготували опалубку. Своєї установки очікують 12 привезених понтонів. Найближчим часом придбають ще 16.
У Дніпрі почали будівництво нового мосту інформатор
У Дніпрі почали будівництво нового мосту інформатор
Старий міст частково розібрали. Зараз на місці працює човняр, який щодня з 6:00 до 22:00 абсолютно безкоштовно перевозить всіх бажаючих.
Будівництво нового понтонного мосту планують завершити в жовтні поточного року. Старий міст повністю демонтують.
У Дніпрі почали будівництво нового мосту інформатор
У Дніпрі почали будівництво нового мосту інформатор
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