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2 червня • оновлено в 15:41
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У Дніпрі під воду йде міст: Фото

1.3т
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У Дніпрі жителі масиву Ігрень систематично скаржаться на пішохідний міст через річку Шиянка. Він завалюється на бік і поступово йде під воду.

Нову переправу вже кілька років обіцяють побудувати по сусідству, про це повідомили місцеві жителі на сторінці Facebook.

У минулому році відділ комунального господарства Самарської районної ради оголошував тендер на будівництво пішохідного мосту. Вартість робіт тоді становила сім з половиною мільйонів гривень. Закінчити будівництво повинні були до 31 грудня, але торги не відбулися, через відсутність фінансування.

Міст йде під воду

Міст йде під воду

Facebook /Придніпровський край

Пізніше пройшов ще один тендер, підрядником оголосили товариство з обмеженою відповідальністю "ПМК-17". За 6 мільйонів гривень з місцевого бюджету компанія побудує новий міст зі сталевих конструкцій. Роботи повинні початися не пізніше 15 червня.

"Наразі міст закритий. Дійсно, вже тендер проведено, підрядник визначений. Завтра укладаємо договір і максимум до Дня міста буде новий міст", – розповів OBOZREVATEL Юрій Федько, голова Самарської у місті Дніпро районної ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, військовий Олексій Белько, який 18 вересня 2019 року погрожував підірвати міст Метро в Києві, станом на 1 червня через психічний стан перебував у спеціалізованому закладі в Глевасі (Київської області).

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Дніпро Життя міста

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